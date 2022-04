Batwoman Star Javicia Leslie rejoint les fans dans la campagne pour le renouvellement de la saison 4

Fans de la série CW Batwoman ont mis le hashtag #RenewBatwoman à la mode dans le cadre de leurs efforts pour assurer le renouvellement de la saison 4. En mars, il a été signalé que le réseau avait renouvelé plusieurs de ses émissions, ce qui inclut même d’autres titres d’Arrowverse comme Le flash et Superman et Loïs. Bien qu’ils n’aient pas été purement et simplement annulés, d’autres émissions de DC comme Batwoman, Legends of Tomorrow et Naomi n’ont pas reçu ces renouvellements anticipés, laissant l’avenir de chacune de ces émissions encore incertain.

Remarquant que #RenewBatwoman était à la mode, la star de la série Javicia Leslie n’a pas pu s’empêcher de dire quelque chose. Elle a pris à Twitter pour remercier les fans pour leur soutien tout en ajoutant le hashtag #RenewBatwoman à son message également, rejoignant le mouvement. Leslie a dit: « Wow !!!!! Nous vous aimons tous tellement !!! »

Une autre mesure que les fans ont prise a été de se gaver de montre Batwoman sur HBO Max, où la saison 3 a récemment commencé à être diffusée. Comme il y a encore beaucoup de scénarios non résolus qui pourraient être explorés dans une quatrième saison, les fans ont été assez passionnés pour obtenir plus de nouveaux épisodes, mais il reste à voir si la CW les écoute finalement en donnant Batwoman le renouveau. Pour l’instant, la campagne des fans et le binge-watching ne font certainement pas de mal.

L’histoire de Ryan Wilder sera également racontée dans les bandes dessinées







L’histoire de Ryan Wilder de Javicia Leslie sera également développée avec l’aimable autorisation de DC Comics. Son incarnation de Batwoman obtient sa propre version de bande dessinée, et dans une interview exclusive avec 45secondes.fr, l’actrice a précédemment expliqué à quel point elle était ravie de voir son personnage passer à d’autres supports.

« Je suis tellement excitée », a-t-elle déclaré. « Je pense que Ryan étant sur son propre chemin, remplissant les chaussures de son prédécesseur et essayant de trouver sa propre version d’être un super-héros a été si beau. Pouvoir capturer cette essence, c’est vraiment cool. »

Elle a ajouté : « Mais ce qui m’excite le plus, c’est que Batwoman elle-même fera ses premiers débuts dans la bande dessinée. Je crois que ça sortira en avril, et donc ça va être une sacrée épopée. Il y a des choses sympas que je sais sur que je ne peux dire à personne, mais elle va avoir de l’aide d’un personne très spéciale c’est aussi dans l’univers DC que tout le monde va vraiment aimer. Et ce qui est super cool, c’est que cette partie de la bande dessinée vient de cette saison de notre émission entre les épisodes huit et neuf ou quelque chose comme ça, donc vous pourrez voir Poison Ivy. Vous pourrez voir tous ces personnages épiques, et ça va être très amusant. »





Leslie a rejoint Batwoman dans la saison 2 après que la star originale Ruby Rose ait quitté la série après sa première saison. Le personnage de Rose, Kate Kane, est depuis revenu avec la nouvelle actrice Wallis Day dans le rôle, bien que Ryan Wilder soit devenu le super-héros titulaire à la suite de l’absence de Kane. Batwoman peut être trouvé en streaming sur HBO Max.





