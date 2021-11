Batwoman révèle un premier regard sur Nicole Kang dans le rôle de Poison Ivy dans la finale de la mi-saison

Poison Ivy fait officiellement partie de l’Arrowverse. Sur les CW Batwoman, le Dr Mary Hamilton de Nicole Kang a commencé la transformation en supervillain le plus respectueux des plantes de Gotham City dans le dernier épisode. Une nouvelle photo en avant-première du Batwoman La finale de la mi-saison révèle un aperçu complet de Mary après sa transformation complète en Poison Ivy, avec les plantes qu’elle utilise comme armes contre ses ennemis.

Une description du personnage fournie par The CW se lit comme suit : « Maintenant qu’elle a été infectée par Poison Ivy, Mary Hamilton (Nicole Kang) altruiste et attentionnée que nous connaissons et que nous aimons passe au second plan par une version pernicieuse et virulente d’elle-même. Ne se contentant plus de son rôle de soutien dans l’équipe Bat, Poison Ivy Mary utilise ses nouveaux pouvoirs pour se lever, se démarquer et exprimer ses opinions et ses désirs les plus profondément enfouis, peu importe qui ou ce qui peut être sur son chemin. Mais plus attend Mary alors que son destin la livre à la racine de sa nouvelle personnalité, alors qu’elle se rend compte que son pouvoir s’est épanoui pour donner vie à un autre… Le botaniste perdu depuis longtemps et le plus infâme de Gotham.

La productrice exécutive Caroline Dries a ajouté dans un communiqué: « Alors que nous avons regardé les retombées des armes de Batman’s Rogues cette saison, nous voulions faire quelques-uns de ces » trophées « personnels à notre équipe de chauves-souris, et Mary se sentait comme le personnage idéal pour passer par une « photosynthèse » majeure. La partie amusante de rendre les pouvoirs de chaque méchant transférables est que nous pouvons faire notre propre tour sur le personnage – celui-ci à travers l’objectif de ce que Mary créerait : quelque chose d’exalté, de ludique, avant-gardiste et sexy. travailler aux côtés de Nicole alors que nous choisissions la couleur des cheveux, la couleur des yeux et, bien sûr, les vêtements eux-mêmes. Mais ce n’est que lorsque Nicole est arrivée sur le plateau et a complètement tué sa performance que le personnage de Poison Ivy Mary était complet. »

« Je suis tellement excitée de vous apporter Poison Ivy », a également déclaré Nicole Kang dans un communiqué. « Elle est là… enfin ! C’est une phrase que je n’aurais jamais pensé dire. Wow. Dans notre histoire, je suis très fier que Poison Ivy soit un méchant asiatique dont le danger ne découle pas de son étranger ou de sa mystique. Au lieu de cela, nous découvrons ses motivations personnelles aux côtés de celles de l’OG Poison Ivy et les voyons s’entremêler de manière organique et puissante. Je suis tellement honorée d’être une fille coréenne dans la file d’attente derrière THE Uma Thurman pour jouer la prochaine action en direct Poison Ivy (quoi?!). Espérons que l’avenir réserve à d’autres comme moi et au-delà de la place pour dépeindre un sacré personnage. Pour tout ce que tu m’as laissé ressentir, crier et devenir à travers toi, Poison Ivy, merci. »

Cette incarnation Arrowverse de Poison Ivy a été créée par la costumière Maya Mani, le chef du département maquillage Cory Roberts et le chef du département coiffure Ashley Young. Poison Ivy sera à Gotham en force lors de la finale de la mi-saison de Batwoman diffusé le 24 novembre. L’épisode pourra être regardé gratuitement sur l’application CW et sur le site Web le lendemain de sa diffusion. La série met également en vedette Javicia Leslie, Victoria Cartagena, Robin Givens, Camrus Johnson, Meagan Tandy et Rachel Skarsten.

