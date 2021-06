‘Batwoman’ révèle un premier aperçu de l’arrivée de Batwing à Gotham

Il y aura bientôt un nouveau super-héros pour aider Batwoman à Gotham, car la série a révélé un premier aperçu de l’arrivée imminente de Batwing.

Saison 2 de Batwoman rugit depuis que Javicia Leslie est arrivée pour reprendre le manteau du Chevalier écarlate et ne montre aucun signe de ralentissement. Cela ressort clairement de la nouvelle que l’émission a révélée aujourd’hui : l’arrivée imminente de Batwing à Gotham, qui sera interprété par Camrus Johnson, alias Luke Fox, les yeux et les oreilles de Batwoman dans la Batcave.

Dans les bandes dessinées, deux personnes ont porté le manteau de Batwing. Le premier était David Zavimbe, qui a travaillé avec Batman via Batman Incorporated. Le deuxième Batwing cependant… était Luke Fox ! Pour cette raison, il y a eu une hypothèse depuis la saison 1 qu’à un moment donné, Luke Fox assumerait le rôle de Batwing pour aider et assister Batwoman. Voir ces rumeurs réalisées dans ce premier aperçu est très excitant, et l’acteur Camrus Johnson a été submergé par l’opportunité de jouer Batwing à l’écran :

« Honnêtement, il est difficile d’expliquer à quel point cela signifie pour moi de porter le costume Batwing et de jouer officiellement mon premier super-héros. » Johnson a déclaré dans le communiqué de presse de The CW. «La principale raison pour laquelle je voulais être à Batwoman était pour cette opportunité – pour donner aux enfants comme moi un autre héros noir à admirer et à s’identifier. Il est difficile de ne pas sourire quand je me surprends dans le miroir avec le symbole de la chauve-souris sur ma poitrine, et je continuerai à sourire à chaque scène de combat, chaque cascade impressionnante et chaque nuit Gotham où Batwing est enfin sur le terrain !

Il n’a pas été précisé quand Batwing arrivera officiellement le Batwoman, bien qu’il ait été clairement indiqué que ce sera avant la fin de la saison 2. Pour ma part, je suis ravi qu’un autre super-héros rejoigne l’équipe Batwoman et j’ai hâte de voir Batwoman et Batwing travailler ensemble à l’écran.

Saison 2 de Batwoman est actuellement diffusé le dimanche à 21h sur la CW.