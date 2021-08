« Batwoman » présentera Poison Ivy dans sa troisième saison

Après avoir fait allusion à sa future apparition dans les derniers instants de la deuxième saison, « Batwoman » a enfin une actrice qui donnera vie sur le petit écran à Poison Ivy, l’un des méchants les plus célèbres ayant affronté Batman et le reste de sa famille. des justiciers de Gotham City.

Selon Variety, la personne en charge d’incarner Pamela Isley / Poison Ivy ne sera autre que Bridget Regan, que l’on a déjà vue dans d’autres productions liées au monde de la bande dessinée avec la deuxième saison de « Agent Carter », une série en qui a joué Whitney Frost / Madame Masque.

Le travail de Regan s’étend également à « Jane The Virgin », « Paradise Lost » et « The Last Ship ». L’actrice rejoint la nouvelle lignée de personnages que « Batwoman » présentera dans sa troisième saison : Victoria Cartagena dans le rôle de Renee Montoya, Nick Creegan dans le rôle de Marquis Jet et Robin Givens dans le rôle de Jada Jett.

Le personnage de Poison Ivy dans « Batwoman » est décrit comme un ancien étudiant en botanique extrêmement passionné à l’Université de Gotham, un brillant scientifique avec une volonté de changer le monde et d’en faire un endroit meilleur, dont les plans ont été modifiés lors d’expérimentations ensemble. elle a injecté diverses toxines qui l’ont transformée en la méchante infâme.

La troisième saison de « Batwoman » présentera l’héroïne et son équipe se préparant au retour imminent de Poison Ivy, qui s’apprêterait à prendre sa revanche contre Gotham. Les nouveaux épisodes de la série débuteront avec sa diffusion le 13 octobre.