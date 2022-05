Batwoman est annulée : ce qui a conduit à la décision de mettre fin à la série

La série de »chauve-souris » pour la chaîne CW vient d’être totalement annulée. La production considérée comme faisant partie de l’Arrowverso, une chronologie qui reliait plusieurs séries de la chaîne et qui a commencé avec le succès »Flèche », a vu sa fin après trois saisons, et bien qu’elle ait eu une communauté de fans, » Batwoman » a connu plusieurs déboires au cours de son développement.

De brusques changements dans son casting, avec l’introduction d’un nouveau protagoniste au milieu de la série, et des transitions entre les producteurs en charge de la série, beaucoup considéraient que « Batwoman » n’avait pas beaucoup d’avenir. Mais qu’est-ce qui a vraiment amené cette série à être en chute libre ?

Premièrement, le paysage économique de l’émission a changé au cours de ses trois saisons, la société AT&T étant propriétaire et chargée de superviser warnermediajusqu’à ce qu’il décide de quitter l’industrie du divertissement en 2021. Avec cela, WarnerMedia a été vendu à Discovery Inc. Finalisant sa fusion avec la société en avril de cette année, des mois avant que la société ne soit rétablie sous le nom de Découverte de Warner Bros.décidant de vendre certaines chaînes comme The CW.

Depuis lors, des rumeurs d’annulations de plusieurs émissions CW circulaient début avril, et ce n’est que le 29 avril qu’il a été annoncé que « Batwoman » et « Legends of Tomorrow » avaient été annulés. Bien qu’une explication officielle n’ait pas encore été donnée quant à la raison pour laquelle la décision d’annuler »Batwoman » a été prise, il y a plusieurs circonstances qui auraient pu conduire à sa fin, à commencer par le fait que l’histoire elle-même a dû changer complètement après le départ de son actrice principale.

La série mettait en vedette le personnage de Kate Kane, qui a fait ses débuts dans la série croisée » Elseworlds » avec un grand succès. L’actrice Ruby Rose, a été très bien accueillie pour son interprétation de Kate / Batwoman, avec des fans ravis de la voir obtenir sa propre série. Cependant, les téléspectateurs ont été choqués lorsque Rose a soudainement quitté l’équipe « Batwoman ».

Bien qu’il ait finalement été révélé que Rose avait subi des blessures lors du tournage de la première saison, l’équipe de production a décidé de faire un geste auquel peu de gens s’attendaient, car au lieu de refaire un casting pour avoir une nouvelle actrice pour jouer Kate Kane, le personnage a été complètement remplacé, créer un autre personnage totalement original créé spécifiquement pour l’émission télévisée, appelé Ryan Wilder.

Entre la perte de son actrice principale et la suppression de la première dame originale de l’histoire, la réception de la série a été mitigée. La seule chose qui a aidé à garder les fans intéressés était le choix d’avoir Javicia Leslie comme Ryan. C’était révolutionnaire car c’était la première fois qu’une actrice bisexuelle noire enfilait la cape et le capuchon de Batwoman à la télévision.

Mais même avec un excellent choix pour son casting, la série a connu de nombreux problèmes dans sa narration, étant donné que l’histoire de Kate n’avait même pas de clôture à la fin de la saison 1. La deuxième saison a commencé brusquement avec la mort de Kate hors écran dans un accident d’avion. . Bien que cela ne puisse en aucun cas être résolu par le départ de Rose, cela n’a pas non plus facilité l’introduction du nouveau personnage.

Cela a créé un énorme problème narratif. Ryan a dû devenir le héros de sa propre histoire après avoir trouvé le costume de Batwoman dans l’épave de l’avion, et en même temps, elle a été obligée de boucler les fils lâches du récit de Kate, donnant une saison 2 pleine de trous. intrigue, et ne précisant aucun des deux objectifs du personnage.

Dans un autre choix créatif bizarre, le rôle de Kate est enfin revenu, mais maintenant joué par Journée Valais et le changement d’apparence a été expliqué à la suite d’une chirurgie plastique. Kate est réapparue dans la saison 2 comme ayant subi un lavage de cerveau avant de réaliser sa véritable identité.

Cela pourrait être l’excuse parfaite pour Kate de rester dans le rôle du héros pour remettre sa vie sur les rails et faire partie de l’histoire de Ryan d’une manière plus significative, mais une fois que l’histoire a pris l’étrange décision de l’utiliser simplement pour donner à Ryan son bénédiction de continuer en tant que Batwoman.

Sans aucun doute, l’annulation de la série a été l’aboutissement de problèmes et d’erreurs que la série n’a finalement pas pu supporter. Actuellement, vous pouvez voir la série complète » Batwoman » via le service de streaming de hbo max.