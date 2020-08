“Battletoads” a enfin une date de sortie

Cela a pris 26 ans, maintenant Zitz, Rash et Pimple sont de retour: à partir du 20 août, les crapauds de “Battletoads” se battent à nouveau à travers d’innombrables hordes d’adversaires. Le style graphique a énormément changé, mais le gameplay et l’humour sont exactement les mêmes qu’avant.

Le jeu le plus récent “Battletoads” est sorti en 1994, et les crapauds ont également fait plusieurs apparitions dans des jeux tels que “Killer Instinct” et “Shovel Knight”. A partir du 20 août, les crapauds joueront enfin à nouveau les rôles principaux dans “Battletoads”. À en juger par la dernière bande-annonce, l’aventure des battletoads sera assez sauvage et colorée.

Batteur classique avec des éléments de gameplay frais

Certes, les graphismes de “Battletoads” ont complètement changé par rapport aux jeux des années 90. Le design plutôt sombre a cédé la place à un look comique coloré. Même si Zitz, Rash et Pimple ont maintenant l’air un peu plus doux qu’avant, aucun de leurs esprits rapides n’a rien perdu – et cela peut être pris à la lettre.

Comme dans les prédécesseurs, les crapauds peuvent agrandir et transformer des parties du corps et ainsi battre leurs adversaires de manière particulièrement spectaculaire. Fondamentalement, “Battletoads” est toujours un sidecroller classique de beat’em up, mais on dit que certains éléments de gameplay frais relâchent les coups. Un niveau vertical et une section d’un tireur spatial (probablement un mini-jeu) peuvent également être vus dans la bande-annonce. Selon le blog Xbox, les joueurs doivent même résoudre de petites énigmes.

Bien sûr, les légendaires balades à vélo en vol stationnaire ne devraient pas manquer dans la nouvelle aventure. On ne sait pas s’ils sont toujours aussi lourds que dans les jeux des années 90.

Un niveau de difficulté équilibré et un canapé à trois joueurs en coopération

Le nouveau jeu ne devrait pas être aussi difficile que les précédents jeux “Battletoads”. Le développeur Dlala avait précédemment annoncé que “Battletoads” s’efforcerait d’obtenir un mélange équilibré de passages difficiles et faciles. Si certains niveaux ne peuvent pas être maîtrisés par eux-mêmes, les joueurs peuvent demander l’aide de leurs amis: “Battletoads” prend en charge la coopération en canapé pour jusqu’à trois personnes. Les joueurs devraient pouvoir entrer et sortir du jeu à tout moment.