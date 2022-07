BattleTech est devenu un simulateur de guerre mécanique massif et essentiel.

Lorsque BattleTech a été publié pour la première fois par Harebrained Schemes en 2018, il a accompli quelque chose d’exceptionnel. Avec d’énormes chars robots, c’était un jeu de tactique d’escouade serré et gratifiant qui offrait une personnalisation, une gestion des mercenaires d’équilibrage des livres et de nombreuses explosions induites par laser. Chris Thursten, qui révise pour nous, lui a donné un 85 très respectable, et les correctifs et le DLC n’ont fait qu’améliorer les choses. Cela devrait être une justification suffisante en soi pour y jouer.

Cependant, certains admirateurs, dont moi, pensaient que c’était un peu contraignant. Bien qu’il reproduise fidèlement de nombreux aspects fantastiques du jeu de table original des années 1980, il semblait plutôt réduit. Pourquoi, puisque je n’ai pas à garder une trace des niveaux d’armure sur papier, est-ce que je n’envoie que quatre mechs, et pourquoi les limitations de tonnage sont-elles arbitraires ? Pourquoi les robots légers deviennent-ils obsolètes avec le temps ? Pourquoi ai-je l’impression d’être à la tête d’une armée privée au lieu d’une équipe Pokémon ?

la communauté des mods BattleTech. Ils ont démantelé le jeu au cours des quatre dernières années, puis ont réussi à le réassembler avec cinq fois plus de pièces qu’auparavant. Voici plusieurs raisons pour lesquelles vous devriez jouer à BattleTech en 2022, et en particulier, pourquoi vous devriez essayer l’énorme extension et la refonte du mod BattleTech Advanced 3062.

Quelle version du jeu est la meilleure ?

Vous devriez très probablement obtenir la version BattleTech: Mercenary Collection à des fins de modding auprès de Steam, GOG (ouvre dans un nouvel onglet) et de nombreux autres petits détaillants en ligne. Cette version est généralement réduite à environ 25 € / 20 €. Cela inclut les trois packs DLC de la passe de saison ainsi que le jeu principal. Étant donné que tous les mods sont hébergés en externe, peu importe où vous achetez le jeu.

Les trois modules complémentaires apportent chacun des fonctionnalités remarquables que je considérerais comme vitales pour BattleTech tel qu’il est actuellement, même si la majorité des petits mods n’en ont pas besoin et qu’il existe des composants modulaires pour rendre les DLC individuels non nécessaires pour certains des modules plus grands.

Les trois DLC s’ajoutent si vous devez choisir :

• Flashpoint : plusieurs mini-campagnes « flashpoint » axées sur la narration, de nouveaux types de missions et de nouveaux mechs

• Heavy Metal : huit nouveaux mechs, une zone litigieuse supplémentaire et huit nouveaux types d’armes

• Plusieurs points litigieux, des cartes urbaines, un nouveau type de mission, la technologie ECM et de nouveaux mechs dans la guerre urbaine