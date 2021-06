Battlestate Games nous montre le dernier trailer d’Escape From Tarkov

La survie la plus difficile et la plus réaliste ajoute un nouveau territoire dans la récente bande-annonce d’Escape From Tarkov.

Hier a été une journée très intéressante pour les amateurs de jeux vidéo grâce au Summer Game Fest. Il y avait du temps pour de nouvelles versions comme Salt and Sacrifice et Metal Slug Tactics, ou pour enfin voir Elden Ring en mouvement. Mais il ne fait pas de mal non plus de se rappeler que le dernier a également été présenté Bande-annonce Escape From Tarkov.

En raison de la récente conférence sur les jeux vidéo organisée par Geoff Keighley, nous avons pu avoir un aperçu du contenu futur du jeu de tir PVP cool. Plus précisément, celui dédié à un nouvel endroit spectaculaire dans lequel travaillent les gars de Battlestate Games.

Et comme vous l’avez vu, les rues de Tarkov sont les plus spectaculaires. Eh bien, tant que nous avons une machine assez puissante, bien sûr.

De même, cette nouvelle map s’annonce comme la plus étendue et la plus ambitieuse de l’histoire du titre à ce jour. Parkings, supermarchés, bureaux, métros… Tous créés avec un niveau de détail énorme, évoquant un sentiment de solitude rarement vu dans un jeu vidéo.

De plus, tout indique que nous aurons plus de nouvelles qui pourraient même affecter le gameplay, comme l’apparition possible de véhicules si l’on se réfère à ce qui a été vu à la fin de la vidéo. Quoi qu’il en soit, j’espère que nous pourrons trouver plus de détails lors du prochain E3. Ou du moins nous l’espérons.

Malgré tout, nous vous laissons les deux autres avancées que les gars de Battlestate Games avaient déjà publiées sur le nouvel emplacement. Il n’y a pas de combat en eux, mais vous pouvez en savoir plus sur cette cartographie étendue.

Nous vous rappelons qu’Escape From Tarkov est toujours en version bêta, mais il peut être pré-acheté et joué sans aucun problème.

Allons-y !