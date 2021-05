Battlefield V et Wreckfest gratuits sur PS Plus pour le mois de mai

Sony Interactive Entertainment a dévoilé les trois jeux qui seront gratuits au mois de mai pour ses abonnés de PlayStation Plus.

Annoncé via le blog officiel PlayStation, il a été révélé que les trois titres sont Wreckfest: Drive Hard, Die Last pour PS5 et Battlefield V et Standed Deep pour PS4. Les deux derniers titres seront également jouables sur PS5 grâce à la rétrocompatibilité.

Les trois jeux seront disponibles gratuitement pendant un mois à compter du 4 mai.

Le jeu PS5 spécial pour mai sera Wreckfest: Drive Hard, Die Last. Le jeu de course 2019 permet aux joueurs de reconstruire et d’améliorer les voitures assemblées à partir d’un grand nombre d’ennemis abattus.

Battlefield V de 2018 présente l’une des représentations les plus captivantes et déchirantes de la Seconde Guerre mondiale dans l’histoire du jeu vidéo.

Les autres titres notables de PS Plus dans le passé incluent Days Gone, Control Ultimate Edition et Final Fantasy VII Remake.