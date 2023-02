Battlefield Mobile n’arrive pas après tout et Apex Legends Mobile est également abandonné

Electronic Arts ne sort pas « Battlefield Mobile » après tout. La ramification du jeu de tir pour iOS et Android n’apparaît même pas. Apex Legends Mobile Positionner. Le jeu est sorti, mais maintenant les fabricants débranchent la prise après huit mois.

Battlefield Mobile ne sortira finalement pas sur iOS et Android

Ca parle de quoi? « Battlefield » devrait en avoir un Déclinaison mobile pour smartphones et tablettes pour obtenir. Le jeu était trop déjà testé en phase betamais ne sera finalement pas rendu public.

Voilà pourquoi: Le développement est complètement stoppé. C’est parce que à la fois l’industrie du jeu vidéo et La stratégie d’EA aurait changé en termes d’écosystème « Battlefield ».

La décision d’abandonner Battlefield Mobile est destinée à profiter à la vision de la franchise en général, et ce faisant aider à mieux répondre aux attentes des fans pouvoir

Battlefield 2042 en bref : Néanmoins, EA reste sur la balle en ce qui concerne « Battlefield », ils se sentent toujours connectés et engagés envers la franchise. les Le travail sur Battlefield 2042 se poursuit. Le prochain jeu Battlefield est également en pré-production.

Apex Legends Mobile est interrompu

Mauvaises nouvelles: Si vous faites partie de ces personnes qui préfèrent jouer à « Apex Legends » sur votre smartphone ou votre tablette, vous n’avez plus beaucoup de temps pour le faire. Que Le jeu est complètement arrêté et bientôt injouable.

Apex Legends Mobile s’envole des magasins d’applications et tous les achats en jeu seront supprimés. Vous pouvez encore jouer pendant trois mois, mais le 1er mai les serveurs seront également éteints.

Pourquoi est-ce? Apparemment, le bon départ n’a pas pu garder trop de joueurs à bord. Selon EA, la qualité et la quantité de nouveaux contenus ne peuvent plus être garanties, et il se peut qu’il y ait eu trop peu de ventes.

Que trouvez-vous de plus triste : Apex Legends Mobile étant fermé ou Battlefield Mobile n’apparaissant pas en premier lieu ? Dites le nous dans les commentaires.