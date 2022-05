Battlefield : la suite de la saga n’arrivera probablement pas avant 2024

Battlefield 2042 était rétrospectivement une catastrophe pour les développeurs. Il n’est donc pas étonnant que EA et DICE se concentrent depuis longtemps sur la suite de la série, qui a beaucoup de rattrapage à faire. Mais même si l’accent est mis sur le successeur de « Battlefield 2042 », il pourrait prendre plus de temps jusqu’à ce que le titre apparaisse.

Le prochain Battlefield uniquement en 2024 ?

La prochaine partie « Battlefield » est très important pour les développeurs EA et DICE. Après le faible succès de « Battlefield 2042 », les studios ont du rattrapage à faire. Le dernier opus de la série a eu un début difficile. La bêta s’est déroulée lentement, avec de nombreux correctifs avec quelques ajustements avant même que la première saison ne puisse commencer. Le Nombre de joueurs sur Steam serait inférieur à 1000 – un désastre pour la franchise.

L’initié Tom Henderson a avec, des collègues de Whatif Gaming, révélé des informations que nous ne voulons pas vous cacher. Bien que le jeu soit en production depuis un certain temps et semble être une priorité pour l’équipe, les fans devront probablement patienter un peu.

Au cours d’une conversation plus tôt cette année, Electronic Arts avait le PDG André Wilson affirme toujours que les nouveaux jeux en un tous les deux ans apparaîtra, donc ce serait 2023. « Je pense que c’est notre orientation « dit Wilson. Cependant, le PDG semble avoir légèrement perdu ses repères, comme l’indique Sources ont indiqué qu’ils seraient surpris si ce délai pouvait être respecté.

Une nouvelle partie Battlefield ne peut probablement pas être attendue avant 2024 au plus tôt.

C’est doublement amer pour EA

Non seulement EA et DICE ne peuvent pas s’en tenir à leur plan de sortir un nouveau jeu pour la série tous les deux ans et le Ventilateurs donc une autre année dois attendre. Les studios ratent l’occasion Principal concurrent CoD passer. Ce sera en 2023 pas un nouveau jeu dans la série de tir de Activision donner.

* Remarque : Tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué par ce biais – sans que vous ne payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!