Battlefield 6: Selon les rumeurs, le nouveau titre est basé sur Battlefield 3 avec 128 joueurs

Jusqu’à présent, Electronic Arts a fait profil bas en ce qui concerne le jeu de tir multijoueur Battlefield 6 qui est actuellement en cours de développement au studio suédois DICE et attendue fin 2021 apparaîtra. Mais ces derniers jours, une autre fuite a été publiée par un initié du secteur, qui contient des détails intéressants.

Les informations proviennent du YouTuber TheLongSensationqui parle d’anciennes et de nouvelles rumeurs dans une vidéo récente. Tom Henderson, le vrai nom de l’orateur, a fait des déclarations à plusieurs reprises sur Call of Duty and Co. dans le passé, qui se sont finalement réalisées.

Battlefield 6 ou juste Battlefield?

Selon lui, le nom du prochain jeu de tir DICE n’est pas encore clair. «Battlefield 6» se prête à la poursuite de la série après «Battlefield 5» dans l’ordre chronologique, là la nouvelle partie pourrait également représenter un redémarrage en douceur de la série et donc simplement s’appeler «Battlefield». Après tout, Activision a une situation similaire avec Ctout de Duty: Modern Warfare fabriqué.

Battlefield 6 est-il basé sur le classique Battlefield 3?

Une autre information intéressante de l’orateur dit que « Battlefield 6 » serait fortement basé sur « Battlefield 3 », qui est connu pour avoir lieu dans le présent.

Sur les champs de bataille soi-disant jusqu’à 128 joueurs peuvent rivaliser les uns avec les autres. On dit aussi que le jeu de tir se compose également de la génération précédente de consoles Xbox One et PS4 devraient apparaître. Apparemment, un autre studio ou une autre partie de DICE travaille sur cette implémentation, mais dans lequel seuls 32 joueurs peuvent combattre 32 joueurs.