Battlefield 6: Reveal est imminent – Toutes les rumeurs à ce jour sur la sortie, la bande-annonce et les plates-formes

DICE et Electronic Arts travaillent sur un nouveau « champ de bataille ». Qu’il « Battlefield 6«Est appelé n’est pas encore connu. Nous ne savons pas non plus dans quel scénario il se déroulera. Les rumeurs actuelles en parlent Cadre dans un futur proche, dans lequel vous pouvez vous battre à l’aide de drones.

UNE Mode Battle Royale et des cartes jusqu’à 128 joueurs auraient également été mentionnés. Il n’est pas encore clair si cela est vrai. Electronic Arts n’a confirmé ni nié aucune des rumeurs.

Battlefield 6 sortira en 2021

Ce que nous savons, c’est que « Battlefield 6 » est pour Affaires de Noël 2021 devrait arriver sur le marché et proposer des batailles à une échelle aussi massive que la série ne l’a pas encore montré. Il n’est pas non plus lié à l’annonce récente Battlefield Mobile ensemble. Le jeu mobile est un titre autonome qui provient d’un autre studio.

« Battlefield 6« devrait pour PC, PS5 et Xbox Series X / S apparaître. Apparemment, il n’y a pas de libération pour PS4 et Xbox One prévu. Au moins EA ne mentionne que les nouvelles consoles. Selon le leaker Tom Henderson, vous ne devriez pas vous attendre à une sortie sur les consoles de dernière génération.

Il n’y a actuellement pas de bande-annonce pour le jeu de tir en ligne. Une vidéo existe, mais elle ne fournit qu’un bref aperçu de la technologie et ne fournit aucune conclusion sur le réglage ou les graphiques. Il semble logique que EA soit publié au plus tard le Événement EA Play 2021 a publié une bande-annonce officielle de gameplay, qui nous donne un bon aperçu du jeu de tir et donne probablement aussi la date de sortie.

L’événement EA Play est pour le 14 juin à 17h prévu. Il est envisageable qu’un court teaser soit publié au préalable, ce qui nous donne un petit avant-goût. Ce teaser pourrait éventuellement apparaître dès le mois de mai. Le dévoilement avec les premières informations officielles pourrait donc avoir lieu prochainement.

Il reste donc encore beaucoup de questions sur « Battlefield 6 » ouvert. Celles-ci devraient recevoir une réponse rapidement lorsque le jeu de tir en ligne sera publié la fin de l’année à tenir.