Battlefield 6 Reveal confirmé pour le 9 juin

EA a confirmé qu’il lèverait enfin le couvercle sur Battlefield 6 le 9 juin 2021. Nous ne savons pas si cette révélation prendra la forme d’un livestream ou d’une simple vidéo YouTube, mais elle aura lieu à 15h BST / 16h CEST / 7h PDT / 10h EDT à la date susmentionnée. C’est avant que les conférences E3 ou Summer Game Fest n’aient lieu, ce qui signifie que nous pourrions bien en voir plus du jeu de tir dans les jours qui suivront cette annonce.

La date et les heures ont été partagées dans un article Twitter que nous avons intégré ci-dessous, mais ces détails très importants sont les seuls trésors excitants qui s’y trouvent. Nous avons un logo et de la musique pour les accompagner – c’est tout. Il a été confirmé que le jeu arriverait sur PlayStation 5 et PS4, avec une sortie plus tard cette année.

Il ne nous reste plus qu’à attendre neuf jours pour que la révélation se produise réellement. Où espérez-vous que la série Battlefield ira ensuite? Postez vos espoirs et vos craintes dans les commentaires ci-dessous.