Battlefield 6: période de sortie en 2021 encore limitée

Jusqu’à présent, EA n’était pas tout à fait sûr que cela Battlefield 6 apparaîtra en 2021 ou pas avant 2022. Maintenant, le titre semble avoir tellement progressé que les développeurs de DICE visent une sortie à l’hiver 2020 et partageront bientôt les premières informations.

Battlefield 6 sortira en 2021

L’année dernière, une période de publication entre avril 2021 et mars 2022 a été précisée puis le quelque part en 2021 limité. Maintenant l’éditeur EA parle plus précisément dans le rapport financier actuel Vacances 2021ce qui signifierait une sortie fin 2021.

Mais nous devrions déjà recevoir les premières informations sur Battlefield 2021 au printemps de l’année prochaine PS5 et Xbox Series X devrait proposer de nouvelles innovations.

Quel est le réglage de Battlefield 6? On ne sait pas encore grand chose sur le nouveau titre. Seul le cadre dans les temps modernes semble confirmé et la mise en œuvre de plusieurs idées ambitieuses. On parle également de nouvelles normes.

Dès qu’il y aura de nouvelles fonctionnalités, nous les partagerons bien sûr avec vous ici sur PlayCentral.de.

