Battlefield 6: nous savons maintenant quand le jeu sera officiellement lancé!

La chaîne Twitter officielle de Battlefield 6 a finalement annoncé assez ouvertement quand nous en verrons plus sur le tireur militaire. Et nous n’avons pas à attendre beaucoup plus longtemps. Déjà en juin 2021 l’équipe de développement veut nous donner un aperçu du prochain jeu de tir.

Le rendez-vous est un secret de polichinelle

L’annonce elle-même est avec 31 caractères gardé très simple et concis. Le studio explique sur Twitter que deux mots riment avec «Bientôt». À savoir «June» et «Boom». Cependant, il n’y a pas d’excellentes informations sur le jeu lui-même ou même de nouvelles captures d’écran ou illustrations sur lesquelles vous pourriez vous interroger.

Nous en verrons plus sur EA Play Live: Ça ne devrait pas être une coïncidence que de toutes choses 12 au 15 juin EA Play Live aura lieu. Il s’agit d’un grand événement parallèle à l’E3 par l’éditeur EA, qui publie également la série « Battlefield ». Il serait logique d’utiliser cet événement pour montrer « Battlefield 6 » au public pour la première fois.

Qu’allons-nous voir exactement? Le fonctionnement de la performance proprement dite est également totalement inconnu. De la présentation d’une simple bande-annonce de rendu à des informations approfondies sur le gameplay réel, tout est possible.

Mots qui riment avec bientôt: juin

boom – Champ de bataille (@Battlefield) 10 mai 2021

Que savons-nous de Battlefield 6?

Il y en a déjà quelques-uns dans le passé Rumeurs et fuites autour de « Battlefield 6 » est venu à la lumière. il y a donc deux captures d’écran présuméescela devrait nous en dire plus sur le cadre. En plus des batailles connues, vous pouvez selon toute probabilité également sur un mode bataille royale avoir hâte de. De plus, nous avons déjà collecté toutes les informations pour cela révèle quelque chose sur la date de sortie.

En dehors de « Battlefield 6 » lui-même est actuellement également toujours une ramification mobile en développementqui probablement en 2022 verra le jour. Le jeu est entièrement optimisé pour les smartphones et les tablettes et est actuellement testé en interne.