Battlefield 6: les joueurs «découvriront une profondeur sans précédent» – révélation au printemps 2021

Electronic Arts a tenu son hier mardi Conférence téléphonique EA Q3 2021 commencer à tenir les investisseurs informés des projets à venir de l’entreprise.

Lors de l’appel, EA a confirmé, entre autres, que Battlefield 6 en fait fini plus de 64 joueurs par match aura. Le nombre de joueurs qui peuvent finalement se rencontrer sur le champ de bataille est encore incertain. Cependant, nous supposons que sur le PC, PS5 aussi bien que Xbox Series X jusqu’à 128 joueurs s’affronteront.

Les joueurs vivent une « profondeur sans précédent »

Le PDG Andrew Wilson a continué à en parler jusqu’à présent Mise à l’échelle inégalée des cartes et des modes de jeu. Les joueurs sont censés faire partie de la série Découvrez une profondeur sans précédent.

L’un des messages clés de Wilson concerne les consoles actuelles, dont les performances devraient être pleinement appréciées dans le nouveau Battlefield, « Pour donner vie à des batailles massives et obsédantes avec plus de joueurs que jamais auparavant ». Lors de la conférence téléphonique, le PDG n’a pas révélé si la PS4 (Pro) et la Xbox One (X) sont même prises en charge par «Battlefield 6».

Selon Wilson, « Battlefield 6 » devrait être dans le Printemps 2021 sera révélé, tandis qu’EA et DICE s’attendent à une sortie au quatrième trimestre – peut-être vers Noël. EA a continué d’annuler la date de sortie officielle de Mass Effect: Legendary Edition.