Battlefield 6: l’enquête semble confirmer le mode Free-2-Play et le Battle Pass

Electronic Arts a apparemment envoyé une enquête à certains fans de la franchise Battlefield, à partir de laquelle des indices intéressants Battlefield 6 émerger.

Qu’y a-t-il dans Battlefield 6?

Les informations proviennent du fuyant Tom Henderson, qui explique en quoi consistait l’enquête. EA a demandé aux joueurs ce qu’ils pensaient d’un Battle Pass et d’un système de clan ou de peloton. Il y avait aussi un Élément Free-2-play à la langue. Depuis quelque temps, la rumeur persiste selon laquelle «Battlefield 6» obtiendrait un mode de jeu gratuit.

Bien que cela ne confirme rien pour le prochain titre Battlefield, le récent sondage d’EA auprès des joueurs a interrogé les joueurs sur: – Pass de combat

– Système de peloton / clan

– Un élément F2P

– Cartes évolutives

– Plans d’armes Ces questions étaient directement liées à la franchise Battlefield. – Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) 26 mars 2021

De plus, EA a posé des questions Cartes évolutives et plans d’armes. Ce sont des éléments intéressants. Des cartes évolutives pourraient indiquer que le paysage change pendant les combats. Il y avait aussi une indication de cela plus tôt. Apparemment, il est possible dans « Battlefield 6 » de détruire des parties des zones, telles que des bâtiments. Cela exigerait à son tour de nouvelles tactiques tout le temps. Parce que les joueurs devraient réagir si le bâtiment dans lequel ils sont enfermés est détruit.

Vous connaissez déjà Gun Blue Pass d’autres tireurs en ligne tels que « Call of Duty: Warzone ». Ça fait référence à Variantes d’armesque vous pouvez même personnaliser. « Battlefield 6 » pourrait utiliser un système similaire, car il est très populaire auprès des fans de tireurs.

Le fait qu’EA ait mentionné ces caractéristiques dans une enquête ne signifie pas qu’elles sont vraiment planifiées. EA pourrait également planifier l’avenir ici et Avis de la communauté rattraper.

Cependant, certaines fonctionnalités telles que l’élément Free-2-Play et Evolving Maps indiquent déjà qu’elles pourraient être planifiées pour « Battlefield 6 ». Quand nous en apprendrons plus sur le nouveau jeu de tir en ligne et verrons qu’il n’est pas encore connu.