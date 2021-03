Battlefield 6: le premier Alpha de l’histoire de la série et la bande-annonce de révélation devraient bientôt sortir

Malgré la pandémie et le fait que les développeurs de DICE travaillent à domicile depuis près d’un an Battlefield 6 travail, le jeu de tir multijoueur semble se développer « grand ». EA a même le studio pour que la période de sortie de l’automne 2021 puisse être respectée Jeux de critèrestravaille actuellement sur une nouvelle ramification de Need for Speed, utilisé comme support pour DICE.

« Je pense que les fans vont adorer! »

Sur le site officiel de Electronic Arts Laura Miele, Chief Studios Officer chez EA, a publié un article récent. Il dit que la nouvelle partie Battlefield aura le premier Alpha de toute la série.

« Nous avons une année exceptionnelle devant nous avec notre prochain Battlefield et remercions tous ceux qui se sont rassemblés avec énergie et détermination pour créer quelque chose de spécial. »

De plus, la première version du Révéler les remorques pour « Battlefield 6 » terminé. Donc ça ne devrait pas être trop long avant EA et DICE bande annonce officielle publiera.

«Nous avons récemment vu la première version de la bande-annonce de Battlefield et ce sera un premier regard vraiment incroyable sur ce jeu révolutionnaire. Je pense que les fans vont adorer! «

La date de sortie exacte de « Battlefield 6 » est encore incertaine. Cependant, on peut supposer que le tireur sera libéré pour PS5, Xbox Series X et le PC est libéré.