Battlefield 6: la plus grande équipe de développement à ce jour travaille sur une nouvelle ramification, de nouvelles informations seront bientôt disponibles

Dans un article de blog récent sur le site officiel de Battlefield, Oskar Gabrielson, General Manager chez DICE et a rendu compte des projets en cours. Ils préparent actuellement « le dévoilement de la prochaine génération de Battlefield » et ont hâte de présenter le tout à la communauté.

Dans les prochains mois, ils veulent montrer «beaucoup» à leurs fans. Il indique également que «la plus grande équipe de développement à ce jour travaille sur un nouveau Battlefield pour console et PC qui sortira à la fin de l’année».

«Pendant que nos amis de Criterion et DICE LA travaillent avec nous sur notre vision commune du jeu, l’équipe de Göteborg élève la technologie du jeu à un tout autre niveau. Ensemble, nous développerons une expérience de jeu époustouflante à laquelle vous pourrez vous attendre à la fin de 2021! «

Quatre studios travaillent ensemble sur le développement et l’achèvement de la nouvelle ramification de Battlefield.

Le « meilleur jeu Battlefield possible »

Ils font actuellement des tests de jeu quotidiens pour obtenir le prochain Battlefield, qui n’a pas encore reçu de nom officiel, aux alentours. Le but est de créer le « meilleur jeu Battlefield possible ». Le billet de blog promet des proportions épiques, une guerre militaire, des moments fous et inattendus, une destruction qui change la donne et des batailles massives avec plus de joueurs et le chaos que jamais. «Tout avec la puissance des consoles de nouvelle génération (c.-à-d. PS5 et Xbox Series X) et les PC. «

Quand exactement le dévoilement de Battlefield 6 Les développeurs suédois ne l’ont pas encore officiellement communiqué. Il y a une autre ramification de Battlefield sur laquelle travaille actuellement.

Sur notre page thématique Pour « Battlefield 6 », vous trouverez de nombreux autres rapports sur la ramification à venir.

Un nouveau jeu Battlefield Mobile sortira en 2020

L’année à venir sera une nouvelle Jeu Battlefield Mobile publié, sur lequel le développeur Industrial Toys travaille depuis plusieurs années en étroite collaboration avec DICE. On aimerait développer un tout nouveau jeu Battlefield, «qui prend toute l’étendue de la guerre dans le Année 2022 apportera aux smartphones et tablettes. «

DICE souligne qu’il s’agit d’un jeu autonome C’est un accord qui a été repensé de fond en comble par iToys afin que les joueurs puissent jouer à leur Battlefield en déplacement et profiter d’une «expérience complète basée sur les compétences». Le titre mobile est actuellement en phase de test avant d’apparaître l’année prochaine. De plus amples détails suivront sous peu.