Battlefield 6: faux ou réel? Deux captures d’écran montrent le cadre moderne

Sont sur Internet deux captures d’écran fait surface qui est censé sortir Battlefield 6 venir. Cela n’a pas été officiellement confirmé, mais un initié affirme qu’ils sont réels.

Deux premières captures d’écran de Battlefield 6

Les deux images devraient provenir d’une bande-annonce à venir qui nous présente le jeu plus en détail. On peut voir une île que certaines personnes visitent Hélicoptère Osprey voler. Une tempête approche en arrière-plan. Cette capture d’écran – si elle est réelle – montre que l’on peut s’attendre à un décor moderne dans « Battlefield 6 ». Il a également été dit plus tôt que La météo joue un rôle important devrait jouer. L’approche de la tempête sur la photo semble le souligner.

La deuxième capture d’écran montre un cockpit. Ça pourrait être ça Cockpit d’un hélicoptère Osprey acte. Une base de lancement de fusée peut être vue à travers la fenêtre. Le temps est mauvais. Des nuages ​​sombres sont entrés et une tornade danse à travers le paysage en arrière-plan. Cette image semble également confirmer le scénario moderne et le rôle de la météo dans le jeu de tir en ligne.

Le fuiteur bien connu Tom Henderson a depuis répondu aux images divulguées et a déclaré qu’elles en fait de Battlefield 6 venir. Ils ont été capturés à partir de la première bande-annonce du jeu. On ne sait pas encore quand nous le verrons. Electronic Arts aura la grande présentation du prochain jeu dans la célèbre franchise de tireurs par Événement EA Play le 14 juin boutique. Puis, au plus tard, nous découvrirons si les deux captures d’écran sont réelles.

Si tel est le cas, alors certaines rumeurs ont été confirmées et nous aurons probablement aussi des drones et des armes modernes ainsi que des véhicules et aussi Alternance jour et nuit vivre. Maintenant, nous devons attendre et voir ce que EA et DICE en disent et ce qu’ils annoncent enfin.