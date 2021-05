Battlefield 6 aura une prochaine annonce officielle en juin

L'Officiel Interiors Canapé d'angle gauche 6 places toucher lin rose poudré

Le canapé dangle GIGI BIG vous charmera par son originalité et sa ligne harmonieuse. Ses appuis-tte amovibles vous apporteront le confort sur mesure dont vous avez toujours rvé. Son revtement toucher lin déclinable en 12 couleurs, ses pieds chromés design, sa large méridienne et ses coussins au maintien irréprochable sont autant datouts qui font de ce modle une référence sur les podiums.Pour un salon encore plus tendance, noubliez pas que le pouf est associable au canapé dangle! Les tissus utilisés sont garantis OEKO-TEX Standard 100. Les matires premires, les fils et la teinture ont été contrlés chaque étape du traitement. Il ne contiennent aucun produit chimique nocif pour la santé.