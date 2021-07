Battlefield 2042 accueillera 128 joueurs sur des consoles de nouvelle génération, et bien que nous soyons convaincus qu’il sera suffisamment populaire pour remplir tous les matchs, il reste encore beaucoup de soldats à trouver. Nous savons déjà que les robots seront utilisés pour boucher temporairement tous les trous, mais EA a maintenant révélé qu’il «cherchait à atteindre» un jeu croisé complet dans le jeu de tir à la première personne.

Maintenant, il y a quelques mises en garde ici : le développeur DICE vise un jeu croisé complet entre PS5, Xbox Series X|S et PC ainsi que PS4 et Xbox One. La raison de la séparation entre les versions de nouvelle génération et de dernière génération est l’effectif total : rappelez-vous, la console précédente de Sony aura des cartes plus petites avec seulement 64 joueurs les occupant à un moment donné.

« Nous testerons un sous-ensemble de fonctionnalités de jeu croisé pendant le test technique », a expliqué le développeur. « Cela signifie que pendant ce test, les consoles PS5, PC et Xbox Series X|S pourront tester le jeu ensemble. Nous sommes toujours en train de créer des fonctionnalités de jeu croisé, et la première occasion pour nous de la tester avec un groupe plus large et sur invitation uniquement sera dans le cadre du test de jeu technique.

De plus, DICE travaille sur des fonctionnalités complètes de progression croisée et de commerce croisé, ce qui signifie que vous pourrez emporter tous vos progrès et achats avec vous partout où vous jouez. « Par exemple, votre progression déverrouillée et vos achats dans votre copie PlayStation du jeu seront transférés sur la version Xbox ou PC, et vice versa », a déclaré le studio suédois.

Tout cela, bien sûr, est une merveilleuse nouvelle. Sony a résisté au jeu croisé pendant un certain temps, mais il a cédé à la fin de la dernière génération et il n’y a pas eu de retour en arrière depuis. Cela brise finalement les barrières pour les alliés jouant dans différents écosystèmes de consoles et agrandit également les lobbies des serveurs, ce qui accélère le matchmaking dans l’ensemble.

Plus d’informations sur Battlefield 2042 seront annoncées lors d’EA Play Live la semaine prochaine, mais en attendant, vous pouvez trouver une liste complète des Tous les jeux croisés PS5 et PS4 via le lien.