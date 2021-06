Battlefield 2042 sortira sur Xbox One, PlayStation 4 le 22 octobre : tout ce que vous devez savoir

11 juin 2021 17:31:50 IST

La date de sortie du prochain jeu de la franchise Battlefield, intitulé Champ de bataille 2042, a finalement été dévoilé par son développeur DICE et éditeur Electronic Arts Inc aujourd’hui 10 juin à travers une bande-annonce officielle. Le jeu devrait être lancé plus tard cette année le 22 octobre pour Rs 3 999 sur Xbox One, PlayStation 4 et Rs 3 499 sur PC (Origin).

Sur PlayStation5 et Xbox Series X et S, le jeu est répertorié à Rs 4 499. À partir du 15 octobre, les membres EA Play bénéficieront d’un essai de 10 heures de Champ de bataille 2042. Il est déjà disponible en pré-commande et pour les membres EA Play, les joueurs bénéficieront d’un accès anticipé à la bêta ouverte lors de la pré-commande. Il sera disponible chez tous les principaux détaillants en ligne et hors ligne à travers le pays.

Jetez un œil à la bande-annonce ici :

Champ de bataille 2042 proposera des matchs multijoueurs avec jusqu’à 128 joueurs. Le jeu comprendra des événements en temps réel avec de nouvelles armes, gadgets et véhicules.

Dans la version 2042, le monde est au bord du gouffre, provoquant des pénuries de nourriture, d’eau potable et d’énergie. En conséquence, de nombreux pays en faillite ont créé la plus grande crise de réfugiés de l’histoire de l’humanité. Au milieu de cette crise, la Russie et les États-Unis entraînent le monde dans une guerre totale. Pour lutter pour l’avenir des non rapatriés, les spécialistes se joignent aux deux camps.

« Champ de bataille 2042 est une évolution de la franchise et englobe le bac à sable multijoueur Battlefield ultime avec des combats intenses et une tonne d’événements incroyables et inattendus », a déclaré Oskar Gabrielson, directeur général de DICE.

Le jeu comprend les modes Conquête et Percée de nouvelle génération, avec les plus grandes cartes jamais créées pour la franchise. Il propose également des cartes remplies de conditions météorologiques dynamiques, de tornades, de tempêtes de sable et d’autres dangers environnementaux dangereux.

La troisième expérience de Battlefield est un autre nouveau type de jeu pour la franchise. Développée par DICE, LA, cette expérience peut être ressentie par les fans du jeu en se connectant à EA Play Live le 22 juillet pour tous les détails.

.

