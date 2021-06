Si la semaine dernière nous avons assisté au lancement de ‘Battlefield 2042’, le nouveau jeu de tir d’EA et DICE, aujourd’hui Microsoft a été chargé de révéler le premier le premier gameplay du jeu. Oui, il est vrai que les images que nous voyons ont été extraites de la pré-alpha, mais à défaut de savoir à quoi ressemblera le jeu final, la vérité est qu’il a l’air formidable.





Le gameplay est en quelque sorte une recréation du premier trailer officiel du point de vue du joueur. En fait, on peut clairement voir certaines scènes, comme celle où un hélicoptère est abattu avec un quad avec C4 ou celle avec la tornade. Le décor futuriste est également confirmé, sans toutefois devenir un jeu loin d’être réel. Ensuite, nous passons en revue les clés, mais pas avant d’avoir avancé le Date de sortie : 22 octobre 2021.

La guerre a l’air effrayante

Le gameplay a des réminiscences claires de ce qu’était « Battlefield » jusqu’à présent. EA et DICE parient une fois de plus sur des graphismes photoréalistes, seulement maintenant, ils quittent l’esthétique de la Seconde Guerre mondiale pour nous emmener dans le futur. C’est pourquoi nous trouvons véhicules militaires avancés, zones glacées dans lesquelles nous nous déplacerons avec des curseurs et toutes sortes de véhicules.

En revanche, dans ce premier gameplay on peut enfin voir à la première personne à quoi EA faisait référence avec des phénomènes atmosphériques défavorables En jeu. Tornades, tsunamis et autres malheurs Ils se produiront de manière aléatoire dans les jeux, quelque chose dont nous pouvons profiter en notre faveur pour nous déplacer (par exemple, nous pouvons déployer la combinaison de vol pour glisser en utilisant les courants des ouragans) ou qui peut nous tuer en un tournemain.

Un autre aspect intéressant qu’EA a déjà confirmé est que, enfin, on peut changer les accessoires des armes sans avoir à revenir au menu démarrer. Quiconque joue à Battlefield saura que vous ne pouvez à aucun moment ajouter un judas ou un silencieux à votre arme, mais que vous devez mourir et le faire à partir de l’écran de la carte. Cela s’est terminé par ‘Battlefield 2042’, puisqu’on peut modifier les accessoires de l’arme à tout moment du jeu.

Inutile de dire que, même en étant des images du préalpha, le jeu a l’air fabuleusement bon. Il y a énormément de détails dans les armes, les bâtiments, l’éclairage et les particules. Nous devrons attendre un peu plus longtemps, jusqu’au 22 octobre de cette année pour le tester par nous-mêmes, mais le nouvel EA a l’air vraiment bien. Le jeu sortira sur Xbox One et Xbox Series X | S, PlayStation 4 et PlayStation 5 et PC, bien qu’il soit limité à certains égards sur l’ancienne génération.