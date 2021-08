Battlefield 2042 Datamine suggère que le nouveau mode Hazard Zone joue comme Escape from Tarkov

EA gère actuellement une bêta fermée très secrète de Battlefield 2042 avant son lancement en octobre, ceux qui ont la chance d’y entrer doivent accepter les NDA et les embargos. Cela n’a cependant pas empêché certains participants de divulguer des informations. Le gameplay a été mis en ligne au cours des derniers jours, et maintenant une datamine a peut-être découvert ce que pourrait être le nouveau mode secret Hazard Zone. Il est suggéré que le dernier ajout à la série Battlefield jouera beaucoup comme Évadez-vous de Tarvok et Hunt: Showdown.

Pour ceux qui ne le savent pas, Escape from Tarkov est un FPS super hardcore où les joueurs doivent se battre pour atteindre un point d’extraction quelque part sur la carte, repoussant les menaces d’autres joueurs réels ainsi que des PNJ. Si vous mourez, vous perdez tout. Pendant ce temps, Hunt: Showdown joue un peu de la même manière, mais il a plus d’objectifs à accomplir en cours de route. Bien que les deux titres soient des expériences incroyablement intenses et il semble que Battlefield 2042 tentera de se situer entre les deux.

Hazard Zone semble être en effet un mélange entre Escape from Tarkov & Hunt Showdown. La carte 🚀 « Orbitale » en #Champ de bataille 2042 a un support intégré pour ce mode de jeu. Les autres emplacements connus ne peuvent pas être vérifiés sans données supplémentaires. Aucun signe d’une carte exclusive de zone de danger disponible. pic.twitter.com/C1imZe2Hdi – temporaire (@temporyal) 13 août 2021

La datamine suggère que Hazard Zone sera jouable sur les cartes avec lesquelles le jeu est livré au lancement, et vous devrez collecter des informations à partir des lecteurs de données et des satellites écrasés en cours de route. Certains points d’intérêt abriteront des munitions, tandis que d’autres vous permettront d’appeler des renforts, comme le chien robot nommé Ranger. De plus, on dit que les boss contrôlés par l’IA récompensent le butin bonus.

Le mode Hazard Zone sera révélé par DICE avant le lancement, date à laquelle les trois principales offres de contenu auront été confirmées. Il existe l’offre multijoueur traditionnelle pour jouer avec Battlefield Portal, qui a remasterisé d’anciennes cartes à partir des entrées précédentes et vous permet de créer vos propres modes de jeu sur celles-ci. Si Hazard Zone est vraiment ce que suggère cette datamine, alors il semble que les trois modes seront assez variés.