Battlefield 2042 : Ce sont les 7 énormes cartes au début du jeu

Champ de bataille 2042 a été officiellement révélé hier et a montré un peu comment cela fonctionne dans la première bande-annonce cadre moderne affecte le monde du jeu. le sept premières cartes présenté dans le jeu.

Avec 128 fins de jeu sur une seule carte

Les cartes multijoueurs de « Battlefield 2042 » sont dans le nouveau jeu de tir de DICE plus grand que jamais échouer. Dans un match devrait beaucoup de petites troupes rivaliser les uns contre les autres, ce qui signifie que l’action ne se concentre pas seulement sur un point, mais sur une grande surface est distribué.

Pour que les tours fonctionnent vraiment se sentir comme des batailles, trouvez un total de 128 fin de partie sur un champ de bataille – au moins sur PlayStation 5, Xbox Series X/S, et ordinateur. Ce n’est que sur ces plates-formes que les cartes sont dans leur taille réelle être disponible.

Au Playstation 4 et Xbox One n’est pas seulement le nombre de joueurs de 128 réduit à 64, aussi, les cartes seront semble différent. C’est vrai, ils sont Environnements les mêmes, mais dans le leur portée sont les cartes sur les anciennes consoles limité être. Veux-tu çà expérience complète de Battlefield 2042 vous devez jouer sur les nouvelles consoles ou le PC.

Ce sont les 7 cartes pour la sortie

Dans ce qui suit, nous vous présentons le cartes individuelles dans le détail qui vous attendent dans « Battlefield 2042 ». Vous pourrez vous lancer dans des batailles partout dans le monde.

Orbital

Préparez-vous pour une carte au rythme rapide dans laquelle un lancement de fusée est imminent. © EA

dans le Course contre le temps et contre les conditions orageuses, vous devez en avoir un autour lancements de fusées imminents combat. Orbital va etre un carte dynamique être et se dérouler à Kourou, en Guyane française.

Sablier

Dans le désert, vous lutterez non seulement contre d’autres mercenaires mais aussi contre des tempêtes de sable. © EA / 45secondes.fr

Doha au Qatar est une ville qui a été complètement détruite en 2042 par le Désertification a été détruit. Tirez dans les ronds Tempêtes de poussière et de sable sur la carte pendant que vous faites le tour du Contrôle d’un convoi écrasé combats.

kaléidoscope

Les imposantes maisons de Songdo servent de décor à cette carte. © EA / 45secondes.fr

Les imposants sont sur cette carte Immeubles de grande hauteur de Songdo en Corée du Sud prêt pour que vous participiez à ce grimper le long. Avec Tyroliennes tu bouges entre les gratte-ciel et se bat dans le ville entière pour la suprématie.

Liste de fret

Vous pourriez rapidement perdre vos repères dans le labyrinthe des conteneurs de fret. © EA

le Conteneur de fret de Brani Island, Singapour sont en Liste de fret la toile de fond pour combats passionnés. Navigué à travers Labyrinthes, au principaux points d’échange pour attaquer ou défendre les lignes de ravitaillement américaines.

Classé

Les énormes navires se sont échoués et doivent maintenant être cannibalisés. © EA

Sont sur la côte ouest de l’Inde à Alang énormes navires échoués. Combats sur les restes de ces géants les uns contre les autres afin de cannibaliser les parties restantes. Cependant, attendez-vous ici encore et encore tempêtes mortelles.

Bouleversement

Cette carte sera dessinée par des décombres et des rochers effondrés à la fin de la bataille. © EA

Il fait particulièrement froid en Antarctique. Celles-ci carte dynamique est en constante évolution, car la fracturation hydraulique brise progressivement les roches s’effondrer. Utilisez des réservoirs de carburant et des silos pour laisser derrière vous les champs de débris et Champ de bataille de plus en plus à Dézoomer.

Nouveau départ

Utilisez cette carte pour vous assurer que les pauvres ou les riches peuvent oser un nouveau départ. © EA

Au milieu du désert d’Egypte était un énorme mur parvenu. Tenez-vous d’un côté les gens richesdans de beaux espaces verts dans le abondance Vie. D’autre part, ils sont les colons les plus pauvres à la maison, contre le conditions désertiques extrêmes il faut se battre. Sécurise les points d’accès autour du mur, selon la faction un côté en tant que gagnant émerge.

« Battlefield 2042 » sortira le 22 octobre pour PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One et PC. Vous pouvez déjà maintenant sur toutes les plateformes les trois éditions du jeu peut être pré-commandé. Vous ne savez toujours pas si vous voulez vraiment jouer à Battlefield 2042 ? 45secondes.fr résume tous les détails connus ensemble dans une vue d’ensemble.