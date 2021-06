Battlefield 2042 : Attendez-vous à des batailles de masse sur des cartes gigantesques !

Le studio de développement DICE a maintenant publié une série d’images comparatives qui vous montrent la taille des nouvelles cartes. Champ de bataille 2042 devenir. Et ils font bondir plus vite le cœur des fans de grandes surfaces. Car bien que la série ait toujours été connue pour ses grands champs de bataille, les zones iront encore mieux en 2042.

Des cartes avec beaucoup d’espace pour les grandes batailles

Ils ne nomment pas la taille en chiffres, mais sous forme d’images comparatives avec les parties précédentes de Battlefield. Les nouvelles zones de combat sont les sept cartes Kaléidoscope, Mis au rebut, Orbital, Limite, manifeste, Sablier, Irréversible et Se détacher. Cependant, ceux-ci ne doivent pas nécessairement apparaître avec ces noms dans le jeu fini. Parce que ce ne sont actuellement que des titres de travail.

Ce que les cartes ont à offrir, cependant, ne change pas. Quiconque pensait déjà que l’énorme à soupe d’Alamein de « Battlefield 1942 » était grand, qui se concentrera sur Irréversible avoir hâte de. Parce que comparé au nouveau venu le classique s’estompe quelque chose du premier champ de bataille. Mais vous pouvez vous en faire une idée dans l’aperçu suivant :

Pourquoi les cartes de Battlefield 2042 sont-elles si impressionnantes ?

Il y a une raison très simple pour laquelle les cartes sont si grosses. Car sur PC, la Playstation 5 et la Xbox Series X/S doivent jusqu’à 128 joueurs trouver de l’espace sur eux. Donc deux fois plus que dans les parties précédentes de « Battlefield ».

Si vous voulez jouer à « Battlefield 2042 » sur une Playstation 4 ou une Xbox One, vous devrez vivre avec quelques tirages. Il y a un maximum de 64 joueurs là-bas et par conséquent le Les cartes sont un peu plus petites. Comment exactement n’est pas encore connu. Cependant, il est concevable que vous réduisiez simplement un peu la carte au bord et que vous ne rendiez ainsi pas toute la zone jouable.

Vous pouvez découvrir ce que « Battlefield 2042 » offrira d’autre dans notre aperçu. En cela, nous vous expliquons tout, en commençant par les modes de jeu, en passant par l’histoire des catastrophes naturelles auxquelles vous devez faire face dans le jeu de tir militaire.