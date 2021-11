Battlefield 2042 a des cartes assez diverses dans la dernière bande-annonce

Abonnez-vous à Push Square sur

Battlefield 2042 approche à grands pas maintenant, avec un peu plus de deux semaines avant le lancement. Dès le premier jour, le jeu proposera sept cartes multijoueurs à grande échelle, d’autres suivront évidemment plus tard. Nous connaissons déjà Orbital, l’immense carte avec un lancement de fusée comme point focal, et maintenant EA en présente trois autres dans cette dernière vidéo.

Le premier à l’ordre du jour est le Renouveau, qui a lieu dans certains immeubles de bureaux et dans le désert égyptien environnant. Le deuxième est Breakaway, qui se déroule en Antarctique, et il a l’air absolument énorme. Les joueurs se battront à travers la glace et une plate-forme pétrolière ici, et c’est une nette différence par rapport aux autres cartes. Le dernier à être montré est Discarded, qui mène la bataille dans une zone industrielle indienne pleine de conteneurs maritimes et de petits bâtiments.

C’est au moins une belle gamme d’emplacements, mais nous devrons mettre la main sur le jeu avant de pouvoir juger les cartes elles-mêmes. Que pensez-vous de ces cartes Battlefield 2042 ? Êtes-vous impatient de commencer le 19 novembre ? Zip line dans la section commentaires ci-dessous.