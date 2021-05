Battle Royale gratuit Super Bomberman R en ligne fait exploser la PS4 la semaine prochaine

QAZQA Applique d'extérieur moderne noire avec LED IP44 - Ovum

Commandé en semaine avant 20h, livré le lendemain! Livraison et retour gratuits. Ampoule incluse:Ja Spécifications: Fonctions supplémentaires:Pas dimmable Cette Ovum est une applique intemporelle pour vos murs extérieurs. Il fournit une belle lumière rasante le long des murs. Super sympa quand il fait noir dehors! La lampe a intégré LED avec un rendement lumineux de 3000 Kelvin et 700 lumens. Il fournit une lumière d'ambiance blanche et chaude agréable. Avec 30 000 heures de fonctionnement, vous êtes assuré d'une lampe écoénergétique. La lampe a une longueur de 12,9 cm, une hauteur de 10,5 cm et une profondeur de 8,5 cm. La plaque de montage pour le mur a une longueur et une hauteur de 7,5 cm et une profondeur de 2,5 cm. La couleur et la forme noires lui donnent vraiment une touche moderne, ce qui en fait le meilleur ajustement dans un environnement moderne. L'Ovum est adapté à une utilisation en extérieur en raison de la valeur IP de IP44. Cela le rend résistant aux éclaboussures, parfait pour à côté de la porte d'entrée ou sur l'abri de jardin. Votre environnement extérieur sera vraiment boosté par l'applique murale extérieure Ovum. Alors n'hésitez plus!