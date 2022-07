Battle of the Super Sons, film d’animation : date de sortie et intrigue

Après beaucoup d’attente, Warner Bros. a dévoilé la pochette officielle de la version physique du film d’animation »Batman et Superman : la bataille des super fils », qui suit Damian Wayne/Robin et Jonathan Kent/Superboy contre leurs parents, ainsi que le reste de la Justice League, qui ont été réduits en esclavage par le méchant Starro le Conquérant.

» Battle of Super Sons » sera disponible à l’achat le 18 octobre. Sur la couverture de la boîte, vous pouvez voir Robin et Superboy au premier plan, tandis que Batman et Superman occupent l’arrière-plan. Le film est réalisé par Matt Peters avec un scénario écrit par Jérémy Addams. En plus des super-héros vus dans l’art officiel, l’histoire mettra également en vedette d’autres personnages bien connus tels que Lois Lane, Lex Luthor, Green Warros, le Pingouin et Wonder Girl.

Vous pourriez également être intéressé par : Black Panther : Wakanda Forever : voici à quoi ressemble Tenoch Huerta en Namor le sous-marinier







« Produit par Warner Bros. Animation, DC et Warner Bros. Home Entertainment, le PG-13 » Batman et Superman: Battle of the Super Sons « commence lorsque Jonathan Kent, 11 ans, découvre qu’il a des super pouvoirs, poussant la moitié -Kryptonien au monde compliqué des super-héros et des super-vilains, qui sont maintenant attaqués par une force extraterrestre malveillante connue sous le nom de Starro », lit-on dans le synopsis officiel.

« C’est une course contre la montre alors que Jonathan doit s’allier à Damian Wayne, tueur devenu garçon prodige, pour sauver ses parents (Superman et Batman) et sauver la planète en devenant les Super Sons qu’ils étaient censés être. » .

Créé par Grant Morrisson Oui Andy KubertFils de Bruce Wayne/Batman et de Talia al Ghul, Damian Wayne a été officiellement introduit dans l’univers DC dans « Batman #655 » en 2006. Damian est rapidement devenu le cinquième personnage à assumer le rôle de Robin dans la continuité. succédant à Dick Grayson, Jason Todd, Tim Drake et Stephanie Brown.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Marvel Comics présente le premier Spider-Man homosexuel

D’autre part, Jonathan « Jon » Kent a été créé par Dan Jürgens, apparaissant pour la première fois dans » Convergence: Superman # 2 » en 2015 en tant que fils de Clark Kent / Superman et Lois Lane. En 2021, Jon a même endossé le rôle de Superman pendant l’absence de son père. Jon et Damian ont uni leurs forces pour la première fois en tant que Super Sons fin 2016 au milieu de l’initiative Rebirth de DC.

»Batman and Superman: Battle of the Super Sons » sortira en 4K Ultra HD, Blu-ray et Digital le 18 octobre.