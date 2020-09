“Battle of the Reality Stars”: quatre candidats doivent se rendre en demi-finale

02.09.2020 17h49

Le “combat des stars de la réalité” est désormais une question de fond. Dans l’avant-dernier épisode, quatre candidats sont expulsés et un couple se rapproche …

Demi-finales sur la plage star en Thaïlande! Après une autre mauvaise heure de vérité, au cours de laquelle Marcellino et Zoe ont raté de peu le billet pour les demi-finales, il est clair pour qui la chance du titre «Reality Star of the Year» est à portée de main. La lutte pour le titre et 50 000 euros de prix en argent sera plus difficile et plus sale que jamais.

À partir de maintenant, il sera éliminé: cette fois, le yacht de célébrités n’amènera aucune nouvelle star au-delà de la Sala. En retour, les plus ou moins auto-promoteurs reçoivent une surprise très spéciale de chez eux – mais certains repartent les mains vides!

Ça crépite entre Kate Merlan et DSDS Momo

Dans la lutte pour 50 000 euros et le titre de «Star de la réalité de l’année», tout le monde fait de son mieux pour se créer suffisamment de temps d’antenne – et une célébrité de la réalité peut être particulièrement heureuse: il est déjà voté pour la finale par le groupe et est plus proche du titre que tout autre! Le “Starblitz” annonce alors une nouvelle capitale: au moment de vérité, quatre étoiles doivent partir cette fois! Une étoile sur deux est menacée de retraite. Il y a un énorme crépitement entre Kate Merlan et DSDS Momo, ils se rapprochent plus que jamais …

À propos de “Battle of the Reality Stars – Shipwreck on the Dream Beach”

Sur la plage de rêve en Thaïlande, les célébrités allemandes se battent dans des jeux d’action et d’adresse stimulants pour un prix de 50 000 euros et le titre convoité “Reality Star 2020”. Mais les célébrités doivent aussi s’affirmer dans le groupe en dehors des jeux.

Chaque semaine, deux participants doivent quitter le groupe et affronter la modératrice Cathy Hummels dans «L’Heure de la vérité».