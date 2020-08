“Battle of the Reality Stars”: méga-drame entre Willi Herren et la mannequin Zoe

26/08/2020 à 18h13

La plage star a besoin de nouvelles réalités! Après que «Love Island» Dijana et la candidate «Curvy Supermodel» Aurelie Tshamala aient été expulsées de l’émission par leurs collègues de réalité au moment de la vérité, deux nouvelles stars de la réalité se sont retrouvées bloquées dans la sala.

Votre mission dans «Kampf der Realitystars» est à nouveau cette semaine: réclamer autant de temps d’antenne que possible et chasser une star établie de longue date hors de la maison au moment de vérité.

Le prochain “combat des stars de la télé-réalité” Zoff est lancé

Cette semaine, l’ex-star du football Kevin Pannewitz et la chanteuse de Majorque Krümel (Marion Pfaff) de Krümels Stadl plongent dans la tourmente des célébrités de RTLZWEI.

Après l’heure de vérité extrêmement émouvante et les adieux en larmes à Dijana et Aurélie dans le dernier épisode, nos réalités ne demandent rien de plus qu’un peu de paix et de tranquillité. Mais cela ne prend pas longtemps et de nouveaux arguments et encore plus de drame ont éclaté.

Les lambeaux volent entre Momo et Sam

La bataille pour la victoire est plus difficile que jamais! Non seulement ça devient bruyant entre Willi Herren et la chienne modèle Zoe, mais aussi “DSDS” -Momo et Prince, un candidat pas si charmant, Sam s’affrontent.

En plein milieu, les nouveaux arrivants Kevin Pannewitz et Krümel, se demandant s’ils se sont retrouvés sur la plage des étoiles ou dans une maison de fous …

Une tournure surprenante sur la nomination

Dans le jeu “Shitstorm”, beaucoup de bêtises se préparent sur le candidat et dans le jeu de sécurité, les stars essaient de se retrouver “en première page” le plus rapidement possible.

Le moment de vérité sera à nouveau très excitant cette semaine – le public peut s’attendre à un tournant surprenant.

Voilà ce qu’est “Battle of Reality Stars”

Sur la plage de rêve en Thaïlande, des célébrités allemandes se battent dans des jeux d’action et d’adresse stimulants pour un prix de 50 000 euros et le titre très convoité de «Reality Star 2020».

Mais en dehors des jeux aussi, les célébrités doivent s’affirmer dans le groupe: chaque semaine, deux participants doivent quitter le groupe et présenter la modératrice Cathy Hummels dans “L’Heure de la vérité”.

«Battle of Reality Stars» tous les mercredis à 20h15 sur RTLZWEI. Les épisodes sont ensuite disponibles sur tvnow.de.