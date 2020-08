“Battle of the Reality Stars”: Ici, Zoe règle ses comptes avec Georgina et Willi

26.08.2020 à 22h36

Elle est venue, a vu et a frappé comme une bombe: l’ex-candidate GNTM Zoe Saip a provoqué beaucoup d’agitation dans “Kampf der Realitystars” immédiatement après son arrivée.

Au cours de la cérémonie de nomination, la situation s’est finalement aggravée et la beauté de 21 ans a secoué Georgina Fleur. Des larmes et des insultes ont suivi.

Et aussi avec le père du camp Willi Herren, il y a eu un énorme crash. Maintenant, elle est sur “Battle of Reality Stars”. Klatsch-tratsch.de a parlé à Zoe Saip de sa participation.



Comment êtes-vous entré dans “Kampf der Realitystars”?

J’ai été contacté par la société de production. Cela m’a beaucoup plu dès le départ, car c’est un tout nouveau format et vous ne saviez pas exactement à quoi vous attendre. Le tout était vraiment excitant et mystérieux.

Quelle a été votre première impression des célébrités du casting?

Pour être honnête, je ne connaissais presque personne. Je connaissais Georgina par ma chère grand-mère, car elle regarde presque tous les formats de réalité. Willi et Steff m’étaient également connus par ma grand-mère. Au début, j’ai trouvé les autres super gentils et abordables.

Zoe Saip ne donne pas une seconde chance à Georgina Fleur

Comment pensez-vous que la dispute avec Georgina est née? Au début, vous vous êtes complètement bien compris …

Dès la première minute où j’étais là, j’ai entendu Georgina chuchoter. Pas toujours à propos de moi, mais à peu près tout le monde tout le temps. À mon avis, cette femme s’est mal comportée dès le départ et je pense que certains des autres candidats peuvent également être d’accord avec cela. Je pense que tout le monde peut comprendre que la mesure est tout simplement complète.

Pouvez-vous imaginer vous entendre à nouveau avec elle? Ce serait même une amitié possible pour vous?

Ni un contrat ni une amitié ne sont envisageables pour moi. Je ne veux rien avoir à voir avec des gens comme ça. Elle m’a offensé, tout comme l’une ou l’autre personne là-bas qui est devenue chère à mon cœur.

Aussi intéressant:

“Willi m’a déçu de façon insensée!”

Qui vous a surpris positivement et qui négativement dans l’émission?

En tout cas, j’ai été positivement surpris par Johannes, Melissa, Momo, Marcellino et Dijana. Je pense aussi que Kate est vraiment gentille. Willi m’a beaucoup déçu et je n’attendais pas grand-chose de Steff, Georgina et Sam de toute façon.

Dans quelle mesure êtes-vous satisfait de votre représentation dans la série?

Dans une telle émission, vous ne pouvez bien sûr montrer que des extraits, c’est pourquoi le spectateur le vit différemment de moi. Cependant, je dois dire honnêtement que je suis émotif et

est devenu impulsif. C’était ma faute, mais je pense que vous n’arrêtez jamais d’apprendre. Pour moi, tout est un processus d’apprentissage.

C’est derrière la rumeur sexuelle avec les 60 hommes

Il y avait plusieurs hommes célibataires chauds dans la série. Lequel des participants auriez-vous aimé d’un point de vue visuel?

J’ai un partenaire que j’aime beaucoup. Mais si je devais choisir entre les candidats uniquement sur la base des visuels, Marcellino aurait l’avantage.

Avec «Germanys next top model», il y avait une rumeur selon laquelle vous aviez couché avec plus de 60 hommes. Vous l’avez mentionné au début à KdR. Comment est née la rumeur?

Cette rumeur est venue de mon ancien meilleur ami, avec qui j’ai participé à GNTM. Elle a dit qu’elle devait mettre quelque chose de stupide dans le monde, mais je dois verser la soupe à la cuillère. En dehors du nombre utopique.

KdR était-il votre dernière émission de télé-réalité?

Voulez-vous voir plus d’émissions de téléréalité?

Les formats de réalité sont très épuisant pour moi. J’ai remarqué que je prends toujours les choses trop vite et trop à cœur. Même avec ma façon de toujours vouloir tout clarifier et garantir la justice, je n’ai pas raison avec certaines de ces personnes. Voyons ce que l’avenir nous réserve!

«Battle of Reality Stars» tous les mercredis à 20h15 sur RTLZWEI. Les épisodes sont ensuite disponibles sur tvnow.de.