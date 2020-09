“Battle of the Reality Stars”: c’est ce que disent Johannes et Momo à propos de leur expulsion

02.09.2020 à 22h28

Pour Johannes Haller et Momo Chahine, la fin du dernier épisode est “Battle of Reality Stars”. Avant cela, il y avait un gros bœuf avec Willi Herren.

Johannes Haller et Momo doivent emballer leurs affaires en plus de Steff et Krümel de la faction de Majorque. Après l’expulsion, les deux avaient beaucoup à l’esprit. Entre autres, qu’ils sont très déçus de Willi Herren.

Vous n’êtes plus dans la sala. Ce qui est arrivé aujourd’hui

Johannes: En fin de compte, exactement ce que j’ai toujours pensé s’est produit. Mais le public le verra tous après. Je pense que nous avons tous les deux appris ensemble aujourd’hui qui est Willi Herren.

Momo: J’ai été déçu de ce que Willi m’a dit. Si je lui ai vraiment fait du mal, pourquoi n’a-t-il pas essayé de me parler? Je pense qu’il a juste utilisé cela comme une raison pour me faire sortir. Cela m’a ouvert les yeux et je peux maintenant comprendre pourquoi Johannes a toujours été si choqué par Willi.

Momo a défendu Willi Herren

Johannes: Momo a toujours protégé Willi, c’est pourquoi je n’ai jamais rien pu dire. Je ne pouvais pas simplement dire: “Ce n’est pas le vrai Willi Herren.”

Momo: Je l’ai toujours défendu et puis il m’a poignardé dans le dos avec un couteau.

Johannes: Mais à la fin de la journée, nous sommes tous les deux assis ici, qui aurait pensé cela et le spectacle est terminé pour nous.

Aussi intéressant:

Momo était-il trop gentil?

Momo: Je pense que c’est dommage. Je suis vraiment une personne généreuse et je ne veux que le meilleur pour mes semblables et je tombe toujours sur mon visage avec cela. L’injustice gagne toujours. Voilà la preuve. Juste parce que je suis trop gentil, je serai viré

Johannes: C’est juste la télé-réalité. Maintenant, vous avez vu pour de vrai que la plupart des gens ne sont pas toujours bons. Dès le premier jour, vous avez été gentil avec tout le monde et cela vous a rendu vulnérable. Je connais cette douleur et je vous comprends totalement. Mais vous en apprenez.

Johannes garde les doigts croisés pour Melissa

A qui donneriez-vous la victoire?

Momo: Je serais vraiment heureux si Kate gagne. Je lui donne vraiment ça du fond du cœur. Elle est une combattante et a traversé l’enfer. Ce serait bien si elle avait un tel sentiment d’accomplissement. Elle continue de se battre pour moi. Mais bien sûr, je fais aussi plaisir à Kevin et Melissa. Sam est aussi un menteur pour moi. Kate lui a demandé s’il me choisirait et il a dit non, puis a donné son premier vote comme moi. Il a menti au visage de Kate et il l’a souvent fait. Ce que je pense de Georgina, tout le monde le sait de toute façon et mes yeux se sont ouverts quand il s’agissait de Willi. Je ne pense plus beaucoup à lui.

Johannes: Je vais croiser les doigts pour Melissa. Elle est tellement authentique et a un grand cœur. J’espère qu’elle peut voir à travers tout dans la sala et ne pas se laisser berner.

«Battle of Reality Stars» tous les mercredis à 20h15 sur RTLZWEI.