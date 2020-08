“Battle of Reality Stars”: Qui est le nouveau venu Kevin Pannewitz?

26.08.2020 à 20h07

Après une heure émouvante de vérité et les adieux en larmes à Dijana et Aurelie sur “Kampf der Realitystars”, nos célébrités aspirent à rien de plus qu’un peu de paix et de tranquillité. Mais cela ne prend pas longtemps et de nouveaux arguments et encore plus de drame ont éclaté.

Ce n’est pas seulement bruyant entre Zoe et Willi Herren dans le 6ème épisode de «Kampf der Realitystars», mais aussi Momo et Sam s’affrontent violemment. En plein milieu, les nouveaux arrivants Kevin Pannewitz et Krümel, se demandant s’ils se sont retrouvés sur la plage des étoiles ou dans une maison de fous …

Kevin Pannewitz voit le “combat des stars de la réalité” comme un test

Mais que ressent le nouveau venu Kevin Pannewitz? Le Berliner a longtemps été considéré comme un énorme talent, mais a principalement attiré l’attention avec sa consommation d’alcool. Malgré plusieurs tentatives, ce n’était pas suffisant pour la grande carrière de footballeur.

Maintenant, l’ancien joueur de football professionnel prend un nouveau chemin professionnel en tant que participant à la télé-réalité. Reste à savoir s’il a ce qu’il faut …

“J’ai été attiré par le fait de voir comment la population locale est vraiment”

Son intention de participer à ce format semble terre-à-terre, mais en même temps pas très excitant: “Je voulais juste participer par curiosité, voir comment un tel format fonctionne et quel travail se cache derrière.”

Bon, un stage étudiant à la télévision aurait suffi, mais donnons-lui une chance. «J’étais également ravi de voir à quoi ressemblent vraiment les gens là-bas. Qu’ils prétendent ou qu’ils soient vraiment comme ils prétendent être à la télévision et aussi pour tester comment je serai, si je vais faire semblant ou si je peux être moi-même. “

“Je ne suis pas intéressé par la célébrité”

Il sait exactement quelles qualités font de Kevin Pannewitz la star de télé-réalité parfaite: «Je suis authentique tel que je suis», explique-t-il. «Je n’ai pas à faire semblant et à penser que j’irai bien avec les gens. Je suis un peu comme le public lui-même, car je ne suis pas aussi important que les autres participants. C’est aux autres de décider si je gagnerai. “

Ok, alors cela serait également clarifié. Le fanatique du sport sympathique ne veut pas plus de célébrité à travers la série: «Je ne suis pas intéressé à être une célébrité ou une star. Même si l’émission s’appelle «Battle of Reality Stars», je ne me vois pas du tout là-bas. Je suis comme toute autre personne et je ne fais rien d’autre qu’aucune autre personne. »

Il a un grand rêve

En tant qu’arme secrète, le joueur de 28 ans voit qu’il est si normal. «Je dirais que je suis le spectateur qui est ici au nom des gens devant la télévision. Je n’ai jamais vu que des programmes comme celui-ci à la télévision moi-même et maintenant j’ai la chance d’y participer vraiment. “

Cependant, le botteur passionné n’a pas abandonné son rêve d’une carrière de footballeur, comme il le révèle dans une interview à Klatsch-tratsch.de. «Mes projets sportifs dépendent de ma perte de poids ou non. Si je ne parviens pas à perdre du poids dans un proche avenir, alors nous devrons être surpris. “

“Je me ferais encore confiance pour faire beaucoup”

Pour repartir en grand dans le football, il doit perdre du poids pour se remettre en forme. Mais ce n’est pas si facile, car «il suffit d’être suffisamment athlétique pour pouvoir suivre le rythme. Il faut juste du temps pour le construire de cette façon. Si j’étais encore en forme, je me ferais confiance pour faire beaucoup. »Il était conscient qu’il ne pourrait pas gagner un million avec. “C’est aussi avant tout une question de plaisir.”

«Battle of Reality Stars» tous les mercredis à 20h15 sur RTLZWEI. Les épisodes sont ensuite disponibles sur tvnow.de.