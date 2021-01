Battle.net Launcher reçoit la plus grande mise à jour à ce jour pour PC

Il y a une petite surprise pour tous ceux qui le font Lanceur Battle.net utilisation. L’application PC de Tempête De Neige a été entièrement révisé. Et par complet, nous entendons vraiment complet. Il n’est fondamentalement plus reconnaissable par rapport à la version précédente.

En fait, c’est la plus grande mise à jour que le lanceur Blizzard ait jamais vue. Tout va dans plus de sens Vapeurdonc ils sont Jouez plus concentré, qui peut être acquis plus facilement ici dans le Magasin. De plus, tout est un peu plus clair.

Nouveau lanceur Battle.net pour PC

Quoi de neuf? Le nouveau look (avec mode plein écran) se traduit principalement par une nouveau design contraire. Les jeux sont comme maintenant Applications au sommet attaché à. Le focus est maintenant Nouvelles et Evènements pour les jeux individuels. De plus, le Liste d’amis intégré directement sur le côté.

Centre de nouvelles des jeux © Blizzard

le Jeux peut librement après Sélection arrangée et même privilégiée volonté. Dès lors, il y a un nouveau hub pour tout le monde Notifications (Téléchargements et actualités).

Accessibilité: À partir de ce moment, l’application peut désormais être entièrement parcourue avec un clavier et il y a un lecteur d’écran. Cela facilite le travail avec l’application si vous avez des limitations physiques.

© Blizzard

Après un long moment dans la phase bêta, la mise à jour est maintenant officiellement lancée. La mise à jour du lanceur Blizzard est disponible du 14 janvier 2020 disponible en Amérique du Nord avant d’être progressivement déployé dans le reste du monde. Pour des raisons de stabilité, les États-Unis seront les premiers chargés de la mise à jour.