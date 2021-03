Battle Brothers est un RPG hardcore destiné à Nintendo Switch

Battle Brothers est un RPG tactique lancé à l’origine sur Vapeur. Le titre unique de simulation de combat est développé par Overhype Studios et a annoncé un prochain port pour Nintendo Changer. Le jeu est vendu avec ses extensions en tant que bundle complet, ou il peut être acheté indépendamment pour la moitié du prix. C’est un énorme pas en avant et Battle Brothers sont prêts à être adoptés par une nouvelle communauté.

Le jeu a été lancé sur PC en 2017 et a immédiatement reçu des critiques positives. En tant que voyage pour former un gang de mercenaires, les joueurs parcourent un monde fantastique et rugueux en combattant des monstres de toutes formes et tailles. Il s’agit d’un titre tactique à la base, mais la bataille ne fait que commencer pour de nombreux spectateurs de la Nintendo Switch.

Battle Brothers est un RPG tactique qui a une sensation de faible puissance. Entrez dans un monde médiéval où les joueurs doivent décider où aller, qui embaucher et qui combattre. Les contrats sont à la discrétion du joueur, et la façon dont vous équipez et formez vos hommes dépend entièrement de vous.

Les joueurs mènent une entreprise de mercenaires à travers des batailles sanglantes et aboutissent à des résultats victorieux. Parcourez une carte du monde et profitez du combat tactique répandu dans le monde entier. Pendant que vous poursuivez des ennemis individuels, réapprovisionnez-vous dans les villes en chemin et engagez-vous dans diverses activités.

Le monde est généré de manière procédurale et le jeu suit un mécanisme de mort permanente. Chaque personnage qui meurt restera mort, et chaque personnage est livré avec un ensemble d’histoires et de traits de fond uniques.

Le développement des personnages se déroule sans système de classes permettant à chaque combattant de se mettre à niveau et d’évoluer comme bon lui semble. L’équipement compte dans ce jeu et les joueurs auront besoin d’une variété d’armes différentes s’ils veulent survivre aux nombreuses campagnes de carnage.

Profitez d’un système d’événements dynamique dans ce titre avec des rencontres atmosphériques qui forcent des décisions difficiles. Alors que les joueurs continuent de suivre l’histoire, ils rencontreront plusieurs crises de fin de partie, notamment une guerre entre nobles, une invasion de peaux vertes et une horde de morts-vivants.

Ce titre regorge de potentiel et d’opportunités auxquels la communauté Nintendo Switch aura bientôt accès.

Le jeu est idéal pour les adolescents et les plus âgés. Les thèmes pour adultes dans le combat et les tactiques avancées le rendent convivial pour un public plus mature, mais les jeunes joueurs pourraient profiter de ce jeu s’ils peuvent en saisir les concepts de base.

Battle Brothers est disponible sur Steam et Nintendo Switch.