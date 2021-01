Battez Jaleo à Fortnite, l’emplacement de Rampage et comment le vaincre

Battez Jaleo! Aussi connu sous le nom de Rampage ou Ruckus, nous devons vaincre ce personnage. Nous vous montrons son emplacement à Fortnite.

Cette saison, il y a beaucoup de personnages sur la carte de Fortnite Chapter 2 Season 5. Riot est l’un d’entre eux, et nous devons le vaincre dans la mission « Defeat Jaleo » dans Fortnite. Oui, c’est un PNJ qui a différents noms dans le jeu. En Espagne, ils l’ont nommé Jaleo, tandis qu’en Amérique latine, il est connu sous le nom d’Alboroto. Ailleurs, il porte le nom de Ruckus.

Ce personnage n’est pas si difficile, mais nous devrons être prêts à le vaincre. Dans la vidéo, vous avez l’emplacement de Jaleo sur la carte. Il est situé au sud-ouest, dans l’usine près du barrage. Pour le vaincre, vous devrez jouer au mode Battle Royale. Vous pouvez entendre ses pas et attaquer par derrière pour prendre beaucoup plus de vie à partir de plusieurs tirs précis à la tête. Avant de commencer la mission « Vaincre Jaleo », il vaut mieux que vous ayez une vie et un bouclier pleins et une arme décente.

Vaincre Jaleo à Fortnite

La saison 5 de Fortnite donne beaucoup. Ce n’est pas seulement le contenu qu’Epic Games propose avec son jeu, mais le nombre de missions et de choses qui peuvent être faites. Dans 45Secondes.fr, nous avons une fois de plus frappé le jeu fort, et cette saison 5 du chapitre 2 nous aime beaucoup. En plus, le méli-mélo de personnages venus de partout comme Kratos de God of War, le Master Chief de Halo, des personnages de The Walking Dead … Beaucoup moins de personnage de peau TheGrefg (il fallait faire la blague).

