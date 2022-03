Batteur mélangeur KitchenAid Classic K45 : Que vaut-il ?

De nombreux appareils électriques sont indispensables dans une cuisine professionnelle comme domestique afin de pouvoir réaliser différents plats et desserts. Parmi eux on retrouve le batteur mélangeur ou robot pâtissier, incontournable pour la préparation de gâteaux, pâtes à tarte ou à pain.

Si la réalisation de ce type de préparations sucrées ou salées vous intéresse et que vous êtes à la recherche d’un modèle répondant à vos exigences, le KitchenAid Classic est l’appareil idéal. C’est un modèle qui se distingue de tous ceux existant sur le marché, dont les caractéristiques et les fonctions sont utiles pour préparer différents mélanges ou pâtes avec facilité et maîtrise.

Pourquoi choisir le batteur KitchenAid K45 ?

Plus qu’un batteur mélangeur, on peut clairement parler de robot pâtissier quand il s’agit du KitchenAid Classic. En effet, contrairement à un batteur mélangeur classique, le K45 est sur socle et multifonction.

On ne présente plus la marque KitchenAid, présente sur le marché depuis plus de 100 ans. Son expertise n’est plus à démontrer et le batteur mélangeur KitchenAid K45, conçu en 1937, est l’un des produits phares de la marque américaine dont la qualité est indéniable.

Ce robot ou aide de cuisine a une puissance de 275watts et 10 vitesses. Grâce à cette puissance, il est capable de fouetter, mélanger, battre ou pétrir les ingrédients sans effort et de façon homogène et rapide.

Cette puissance provient de son moteur à transmission directe, une caractéristique qui le rend plus efficace et plus stable car elle évite les fluctuations de la force qui sera transférée lorsque l’appareil sera mis en marche. Il s’agit d’un avantage qui prolongera la durée de vie de ce composant.

De même, le KitchenAid Classic dispose du système de mouvement planétaire et c’est lui qui définit sa structure, c’est-à-dire qu’il possède une tête, un support allongé et une base, de sorte qu’il s’agit d’un dispositif qui conserve une certaine autonomie ou équilibre propre.



Design et conception

Côté design, le KitchenAid Classic présente une esthétique élégante et raffinée grâce à sa couleur blanche qui s’intégrera partout dans la cuisine.

Cette conception intègre un interrupteur ou levier comme panneau de commande, qui doit être déplacé horizontalement et vous permet de choisir entre les 10 niveaux de vitesse disponibles.

Grâce au système de fonctionnement que nous avons mentionné au début, le KitchenAid Classic a une rotation complète et intègre chaque coin de son récipient, mélangeant tous les éléments de la préparation avec beaucoup plus d’efficacité.

Il faut préciser que le niveau sonore atteint 61 décibels, il est donc légèrement bruyant. Sa tête peut être relevée pour qu’il soit beaucoup plus confortable de poser le bol sur la base.

Côté pratique, toutes ses pièces peuvent être nettoyées sans difficulté. Le câble d’alimentation mesure 1,15 mètre de long et il est doté de pieds antidérapants pour une meilleure adhérence sur le plan de travail.

Les accessoires du KitchenAid Classic K45

Son corps en zinc permet au KitchenAid Classic d’assembler différents ustensiles afin de choisir le bon en fonction du type de pâte ou de mélange à préparer.

Ils sont en acier inoxydable pour plus de durabilité et le premier que nous trouvons est le fouet, qui est destiné aux préparations les plus légères ou plus douces, comme les blancs en neige.

Il y a ensuite le batteur plat ou batteur K, qui convient à presque tous les mélanges, en particulier ceux qui ont une consistance crémeuse et beurrée, comme la génoise.

Enfin, il y a le crochet pétrisseur, qui est idéal pour les pâtes denses et légèrement plus compactes, comme les pâtes à pain ou à pizza.

En plus des fouets, le KitchenAid Classic dispose d’un bol, également en acier inoxydable, d’une capacité totale de 4,2 litres, un espace adapté aux petites comme aux grandes préparations.

Enfin, il peut être équipé d’autres accessoires à acheter séparément, comme un couvercle verseur protecteur et même de nombreuses extensions telles que l’extracteur de jus, la râpe multifonction ou encore un hachoir à viande pour en faire plus qu’un robot pâtissier classique.

Niveau prix, le batteur mélangeur KitchenAid Classic K45 est vendu aux alentours de 500€ HT avec une garantie de 2 ans.

Notre avis sur le Kitchenaid Classic

Avec un rapport qualité/prix plus que raisonnable, ce robot vous accompagnera des années. Bien qu’il soit un peu bruyant, ses performances effacent ce petit désagrément. Son design, sa conception en matériaux résistants et son nettoyage facile sont également les points forts du KitchenAid K45.

De même, la possibilité d’ajouter accessoires et extensions pour réaliser encore plus de plats et recettes sont un atout majeur.

En bref, le batteur mélangeur KitchenAid Classic est l’allié qui vous permettra d’être efficace dans vos préparations culinaires. En somme, c’est le compagnon idéal pour régaler vos proches en toute occasion.