Batteries, sacs à dos et maintenant même téléviseurs: Amazon vend déjà ses propres téléviseurs intelligents en Inde, et c’est logique

AmazonBasics est la marque blanche d’Amazon. Grâce à lui, le géant du e-commerce vend toutes sortes d’appareils et de produitsDes câbles et claviers aux batteries, trépieds, écouteurs, sacs à bagages et ampoules. Mais Amazon ne s’est pas arrêté là et, dans ce qui semble être une première incursion dans le domaine de la télévision, la firme a lancé son deux premiers téléviseurs intelligents avec Fire OS.

Ceux-ci ont un Dimensions 55 et 50 pouces, respectivement, avec une résolution 4K. Le prix officiel du téléviseur 50 pouces est de Rs 56000 et le modèle 55 pouces est de Rs 66000, ce qui le changement est d’environ 629 et 741 euros, respectivement. Au-delà de la curiosité de voir Amazon lancer ses propres téléviseurs, la vérité est que c’est une décision qui a du sens.

Fiche technique des téléviseurs AmazonBasics

AMAZONBASICS AB50U20PS (50 pouces) AMAZONBASICS AB55U20PS (55 pouces) DIMENSIONS ET POIDS 112,1 x 9,2 x 66 cm

9,1 kilos 123,6 x 9,2 x 72,4 cm

10,3 kilos ÉCRAN 50 pouces

Résolution 4K UHD (3840 x 2160 pixels)

60 Hz

Champ de vision: 178º 50 pouces

Résolution 4K UHD (3840 x 2160 pixels)

60 Hz

Champ de vision: 178º PANNEAU LED LED TECHNOLOGIES D’IMAGE Dolby Vision

HDR10 + HLG

Moteur d’imagerie Amlogic de 9e génération

Écran ultra lumineux

Traitement d’image avancé

Anti crénelage

Contraste dynamique

Rétroéclairage dynamique Dolby Vision

HDR10 + HLG

Moteur d’imagerie Amlogic de 9e génération

Écran ultra lumineux

Traitement d’image avancé

Anti crénelage

Contraste dynamique

Rétroéclairage dynamique PROCESSEUR Quatre cœurs 1,95 GHz

MaliG31 MP2 Quatre cœurs 1,95 GHz

MaliG31 MP2 MÉMOIRE RAM 1,5 Go 1,5 Go STOCKAGE INTERNE 8 Go 8 Go PORTS Port IR

3 x HDMI 2.0

1 port USB 3.0

1 port USB 2.0 Port IR

3 x HDMI 2.0

1 port USB 3.0

1 port USB 2.0 CONNECTIVITÉ Bluetooth

Wifi Bluetooth

Wifi SYSTÈME OPÉRATIF Fire OS Fire OS DU SON Haut-parleurs 20W

Dolby Atmos Haut-parleurs 20W

Dolby Atmos PRIX 629 euros pour changer 741 euros pour changer A lire : Galaxy S21: toutes les rumeurs sur le téléphone portable de Samsung en un coup d'œil

Vos propres téléviseurs (et votre propre système d’exploitation)

Comme nous pouvons le voir, pour des raisons pratiques, les deux téléviseurs sont identiques dans les spécifications et les technologies. La seule différence est la taille du panneau LED, soit 50 pouces dans le premier modèle et 55 pouces dans le deuxième modèle. Les deux partagent une résolution 4K UHD, la prise en charge du contenu HDR et Dolby Vision et la possibilité de lire le son Dolby Atmos.

Les modèles ont un cadres bien utilisés et ils peuvent être accrochés au mur ou perchés sur une étagère ou un meuble grâce aux deux coups de pied latéraux. Ce ne sont pas des téléviseurs particulièrement fins, mais l’ensemble final donne un téléviseur simple et fonctionnel, typique des produits AmazonBasics.

En termes de spécifications, et toujours sur papier, le téléviseur est suffisamment équipé pour satisfaire presque tous les profils d’utilisateurs. Évidemment, certaines fonctionnalités font défaut, comme HDMI 2.1 et un taux de rafraîchissement plus élevé pour exploiter les consoles de nouvelle génération, mais vous ne pouvez pas en demander plus si l’on considère les fourchettes de prix.

Un mouvement attendu

Pour Amazon, lancer ses propres téléviseurs est quelque chose qui, d’une certaine manière, aurait pu être vu venir. Comme nous l’avons déjà analysé à l’occasion, la production de panneaux connaît sa crise particulière du fait qu’il existe les stocks excédentaires et leurs prix sont de plus en plus bas. Que des entreprises comme Amazon vendent leurs propres téléviseurs est une opportunité d’élargir le marché et de distribuer ces panneaux, comme Huawei, Motorola et Nokia l’ont fait, entre autres.

Mais aussi, c’est une démarche qui a du sens afin de mettre l’utilisateur dans l’écosystème Amazon. Bien que l’entreprise soit largement connue pour sa plate-forme de commerce électronique, elle dispose également d’un écosystème de produits connectés sous l’égide d’Alexa. Ces deux téléviseurs, bien sûr, ont Alexa (et il peut être invoqué depuis la télécommande elle-même), mais aussi Fire OS, le système d’exploitation d’Amazon.

Nous connaissons déjà ce système d’exploitation grâce au Fire TV Stick. Grâce à lui, les utilisateurs peuvent accéder à plus de 5000 applications de toutes sortes, y compris Netflix, Disney +, YouTube et, bien sûr Prime Video. De cette manière, Amazon lance un produit à un prix modéré (grâce aux bas prix des panneaux LCD) qui fait partie de son écosystème et qui coexiste parfaitement avec des appareils comme l’Echo.

Versions et prix des téléviseurs AmazonBasics

Comme nous l’avons indiqué précédemment, Amazon vend ces téléviseurs en Inde et, jusqu’à nouvel ordre, il semble qu’ils y resteront. Le modèle 50 pouces est au prix de 629 euros à l’échange, tandis que le modèle 55 pouces est au prix de 741 euros à l’échange. Nous mettrons à jour ces données au cas où Amazon lancerait les téléviseurs en Europe.

Via | Mixx.io