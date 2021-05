Batteries de smartphones : que peut-on espérer dans les prochaines années ?

Les appareils électroniques, comme les téléphones, ont énormément évolué depuis le début des années 2000. Actuellement, un smartphone doit être rechargé tous les jours afin de pouvoir être réutilisé le lendemain sans problème. Cependant, les consommateurs n’attendent qu’une chose ; un smartphone avec une batterie pouvant tenir quelques jours. Mais, quels sont les progrès en matière de batterie ? Peut-on espérer des batteries plus puissantes, pratiques et aussi moins gourmandes ? Nous faisons le point dans cet article.

La batterie d’aujourd’hui

Actuellement, nos smartphones ont une batterie de type lithium-ion. Ces batteries fonctionnent bien car elles se chargent plutôt rapidement, elles sont aussi légères, compactes et faciles à fabriquer en masse pour les constructeurs. Mais on retrouve aussi des chargeurs de type rapide comme Samsung Charge Rapide ou Qualcomm par exemple, ces chargeurs permettent de recharger une batterie en environ une heure, en moyenne cinq fois plus rapide qu’un chargeur classique. Cette évolution a été bien entendu accueilli favorablement par les consommateurs car il permet un vrai gain de temps.

La batterie externe solaire fait aussi partie des innovations nouvelles mais utilisables de nos jours. Le solaire est une énergie naturelle et écologique, il suffit de placer sa batterie au soleil afin de recharger son smartphone, cette technologie est efficace pour les voyageurs se déplaçant dans des zones « hors réseaux » mais il y a aussi des inconvénients de taille comme le mauvais temps par exemple.

Cependant, on attend toujours une innovation spectaculaire permettant une vraie autonomie de plusieurs jours.

La batterie de demain

Le géant de la tech, Samsung, a développé une solution à base de graphène pouvant plus que doubler la densité d’une batterie Lithium-Ion. En effet, le graphène est un conducteur de chaleur et d’électricité extraordinaire avec des propriétés uniques. Cette nouvelle innovation permettra de recharger son téléphone en moins de 15 minutes ! Cette solution semble miraculeuse mais elle est couteuse et prend du temps à être mise en place par les différents fabricants de batteries dans le monde.

On voit aussi apparaitre des innovations étonnantes comme l’énergie « humaine ». En effet, il sera peut-être possible dans quelques années de charger son téléphone à l’aide de nos mouvements ou de notre voix. Le son de notre voix pourrait recharger notre smartphone lorsque nous sommes au téléphone en pleine conversation, ces ondes sonores pourraient alimenter l’appareil en générant de l’électricité provenant des ondes sonores.

Les batteries pourraient un jour devenir obsolètes, on voit d’ailleurs apparaitre des prototypes de smartphones sans batteries tirant l’énergie du solaire ou de signal radio par exemple.