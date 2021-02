Batman Zero Point Comics arrive sur Fortnite | Date de sortie, codes et plus

La saison dernière, nous avons eu Marvel, mais cette saison se terminera par un événement crossover massif où Batman de DC devient une partie importante de l’histoire de Zero Point! Si vous êtes intéressé par ce que cela signifie, nous exposerons le fait le plus crucial : là volonté être une peau de Batman Fortnite. Bientôt.

Batman se précipite dans l’île Fortnite

Il s’agit d’une nouvelle majeure, mais malheureusement, certains détails sont encore secrets. Ce que nous fais sachez que vous allez vouloir mettre la main sur ces bandes dessinées qui portent bien leur titre Batman / Fortnite: point zéro. Voici les notes rapides sur ce nouveau crossover passionnant.

Les bandes dessinées

L’introduction de Batman dans le Fortnite L’univers sera fortement axé sur l’histoire. Tellement axé sur l’histoire, en fait, que vous devrez acheter et lire les bandes dessinées qui sortent (à partir du 20 avril 2021) pour comprendre ce qui se passe avec la chaîne de Batman à travers le point zéro. Non seulement il y aura une histoire centrée sur l’explication du rôle de Batman dans ce monde étrange, mais il y aura de nouvelles informations sur l’arrière-plan du point zéro.

Cette information soi-disant ne sera diffusé sous aucune autre forme, y compris dans le jeu. Il n’y aura que six bandes dessinées à collectionner, nous pouvons donc nous attendre à ce que cette série termine la saison 5 de manière concise mais excitante.

En rapport: Fortnite Catwoman Comic Book Skin – Personnage, PNG, Images – Guides de jeu Pro

Les codes

Chacune des bandes dessinées (au prix de 4,99 USD pour le matériau standard ou de 5,99 USD pour le papier cartonné) volonté contiennent un code à saisir sur Fortnite. Chaque code que vous obtenez débloquera un skin ou un cosmétique. Actuellement, nous ne savons quel est l’un des déblocables: le Renaissance de Harley Quinn peau. Malheureusement, nous ne connaissons pas les cinq autres déblocages.

Pourtant, la partie la plus importante de ces codes: lorsque vous collectionne les six, vous débloquerez un Personnage de Batman en armure, que vous pouvez jouer. Soudainement, tous ces skins de Joker que vous voyez courir seront beaucoup plus tentants à éliminer. Dans l’ensemble, ce skin de personnage vous coûtera 25 € US ou 36 € US. Cependant, au lieu d’obtenir simplement la peau de Batman, vous obtenez les six bandes dessinées à collectionner et d’autres objets et personnages.

L’histoire

L’histoire de Batman dans le Fortnite l’univers suivra sa tendance mystérieuse. Le principe est que Batman sera tiré à travers une faille qui se forme à Gotham et finira sur le Fortnite île. Quand il atterrira, il n’aura aucune idée de qui il était ou comment il y est arrivé et devra mettre son instinct de détective interne à profit pour résoudre le puzzle derrière le point zéro. Gotham n’y arrivera pas sans lui, alors j’espère qu’il retrouvera sa mémoire et reviendra dans le temps.

Saviez-vous qu’il existe d’autres skins sur le thème de Batman? Découvrez le skin Harley Quinn actuel ou le skin Joker!