Batman v Superman Producer prend les critiques à la tâche pour des critiques méchantes

Le fondement du DCEU moderne sont les films créés par Zack Snyder, à commencer par Homme d’acier. Puis vint Batman v Superman: l’aube de la justice, probablement l’entrée la plus controversée de la franchise à ce jour. Dans une récente interview, Debroah Snyder, qui a produit le film, a pesé sur les réactions fortement divisées à Batman contre Superman, et la manière dont une section de la presse a critiqué le film pour ne pas être ce à quoi ils s’attendaient.

« Nous avons eu notre part de presse méchante. Une partie, cependant … C’est intéressant parce que je pense … [Batman v Superman] en est l’exemple parfait. ‘C’est trop sombre.’ Trop sombre par rapport à quoi? Je pense que certaines des réactions ont été: «Ce n’est pas assez drôle. Ce n’est pas le film auquel je m’attendais. Et tu es [saying], «Est-ce la faute du film ou est-ce votre faute d’avoir une idée préconçue de ce qu’il devrait être? C’était plutôt intéressant de lire des choses comme ça. «

Lorsque Batman contre Superman d’abord sorti, il a été accueilli par une série de critiques négatives. Tout, du casting de Jesse Eisenberg dans le rôle de Lex Luthor, à l’intrigue qui a vu l’homme d’acier s’affronter avec le chevalier noir, au meurtre de Superman, a été soumis à une grande quantité de vitriol en ligne.

La scène la plus souvent critiquée et moquée de tout le film est probablement ce que l’on appelle le moment «Martha». C’est la scène dans laquelle Batman, sur le point de poignarder Superman avec une lance en kryptonite, est arrêté sur ses traces en apprenant que Superman a une mère nommée Martha. Récemment, Zack Snyder s’est également plongé dans le débat entourant la scène et la manière négative dont la presse a réagi.

« De toute évidence, je suis un fan de, et je suis très intéressé par la façon dont« Martha », ce concept est au cœur du film. Je veux dire, c’est à 100% la cheville ouvrière qui maintient l’ensemble du film ensemble. Je pense que cela indique la façon dont Batman v Superman a été reçu que son locataire central était en quelque sorte rabaissé et moqué. Personnellement, je pense que c’est comme cette idée magnifique et incroyablement symétrique qu’il la termine complètement en tant que concept. Tout est 100% avec l’intention et l’intention d’être tout les images que vous voyez, en ce qui concerne leur inspiration et des trucs comme ça. «

Espérons que l’héritage de Snyder dans le DCEU sera mieux vu lorsque le « Snyder Cut » de Ligue de justice sort enfin sur HBO Max. Justice League de Zack Snyder stars Ben Affleck comme Batman, Gal Gadot comme Wonder Woman, Henry Cavill comme Superman, Amy Adams comme Lois Lane, Jason Momoa comme Aquaman, Ezra Miller comme The Flash, Ray Fisher comme Cyborg, Jeremy Irons comme Alfred Pennyworth, Diane Lane comme Martha Kent , Ray Porter comme Darkseid, Ciarán Hinds comme Steppenwolf, Jesse Eisenberg comme Lex Luthor et JK Simmons comme commissaire Gordon. Le film arrive sur HBO Max le 18 mars.

Sujets: Batman vs Superman