Batman v Superman IMAX Remaster arrive avant la Justice League de Zack Snyder

Nous obtenons une version récemment restaurée de Batman v Superman: l’aube de la justice. Ceci, selon le réalisateur Zack Snyder, qui a révélé qu’il travaillait sur une nouvelle version du film qui restaurera le rapport hauteur / largeur IMAX, ce qui révélera encore plus l’adaptation de DC Comics, quand tout sera dit et fait. Et cette version, semble-t-il, verra le jour.

La nouvelle a été révélée par Zack Snyder sur le site de réseautage social Vero, qu’il utilise fréquemment. Le cinéaste a partagé quelques photos, démontrant le travail qu’il a effectué pour restaurer le rapport hauteur / largeur IMAX. En effet, sur la base des photos de Snyder, cela apportera beaucoup plus dans le cadre, offrant un nouveau regard sur le film. Snyder avait ceci à dire à ce sujet.

« Était au Co3 hier avec Stefan [Sonnenfeld] et nous travaillions sur le remastering de BvS en restaurant le rapport hauteur / largeur IMAX et je pense que vous allez en voir un peu plus «

Les fans de Vero ont rapidement commencé à poser des questions. Lorsqu’on lui a demandé comment et quand il serait publié, Zack Snyder n’a pas pu confirmer un calendrier, mais a dit qu’il s’attendait à ce qu’il arrive à la fois sur HBO et sur la vidéo personnelle à un moment donné. Cela signifie qu’il sera sans aucun doute mis à la disposition des abonnés de HBO Max et pourrait également être publié sur Blu-ray / 4K Ultra HD pour ceux qui souhaitent récupérer une copie physique. Il convient de noter que le film célébrera son cinquième anniversaire l’année prochaine, ce qui pourrait donc être programmé comme une sortie spéciale pour célébrer l’occasion. Il pourrait également être utilisé comme une piste pour faire du battage sur Zack Snyder Ligue de justice, qui sortira également sur HBO Max l’année prochaine.

Cela représente un autre exemple de Zack Snyder tentant de réaliser plus pleinement sa vision. Warner Bros. laisse le cinéaste prendre les rênes Batman v Superman: l’aube de la justice, qui a présenté Batman de Ben Affleck après les débuts de Henry Cavill en tant que Superman dans Homme d’acier. Snyder passerait rapidement à Ligue de justice, ce qui s’est avéré être une situation beaucoup plus compliquée. En fin de compte, la vision de Snyder pour ce film ne s’est pas réalisée, Joss Whedon intervenant pour superviser de nombreuses réécritures et reprises. Snyder est enfin en train de rassembler sa vision complète de HBO Max en tant que mini-série. Il semble qu’il n’en ait pas fini avec BvS encore non plus.

Sorti en 2016, Batman v Superman: l’aube de la justice a été présenté comme un événement massif, représentant l’un des plus grands croisements de super-héros de l’histoire. À son arrivée, il a divisé les critiques en route pour 873 millions de dollars au box-office mondial. Bien que ce nombre soit impressionnant, beaucoup l’ont vu comme une déception relative, compte tenu de la nature sans précédent du film. Le film s’est avéré extrêmement diviseur, avec une base de fans dévouée. Zack Snyder a publié plus tard une coupe étendue que de nombreux fans ont plus pleinement adoptée. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant au fur et à mesure que de plus amples détails seront disponibles. N’oubliez pas de consulter les photos de Vero de Zack Snyder.

RUPTURE: ZACK SNYDER TRAVAILLE SUR UN REMASTER DE BATMAN VS SUPERMAN AVEC UN RATIO D’ASPECT IMAX. #BATMANVSUPERMANpic.twitter.com/geYCQ3i1SY – Fantôme #BatmanDay (@fxhxxm) 12 décembre 2020

LES MECS!!!

-nouvelle couleur

-IL SERA PROBABLEMENT PUBLIÉ EN VIDEO HOME

-IL VIENT AVANT #ZackSnydersJusticeLeague#BatmanvSupermanpic.twitter.com/HWDJFiAdez – • BatMax • Producteur associé de ZSJL #GBTZ (@SupesBatsy) 12 décembre 2020

