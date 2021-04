Batman v Superman a été saboté par le rédacteur des revendications de Warner Bros.Chris Terrio

Batman v Superman: l’aube de la justice scénariste Chris Terrio a quelques mots de choix concernant la sortie en salles du film. Plus précisément, il dit que Warner Bros. a saboté le film en coupant 30 minutes de son exécution. De plus, il conteste le long titre.

Chris Terrio, qui a travaillé avec Ben Affleck sur l’Oscar Argo, a récemment parlé de son passage au DCEU dans une interview de grande envergure. Le cinéaste, qui a également travaillé sur Ligue de justice, a été amené par Affleck pour faire une réécriture sur Batman v Superman. Comme il l’explique, se déshabiller à 30 minutes de la coupure a fait beaucoup de mal. Voici ce qu’il avait à dire à ce sujet.

« Si vous preniez 30 minutes à Argo, comme à Batman / Superman, cela n’aurait aucun sens. Les critiques diraient » quel scénario paresseux « , parce que les personnages n’ont pas de motivations et ce n’est pas cohérent. Et je serais d’accord avec eux. «

Lorsque Batman v Superman: l’aube de la justice sorti en salles il y a cinq ans, ce n’était pas la version initialement prévue par Zack Snyder. L’édition ultime est arrivée plus tard, ajoutant 30 minutes à l’exécution et a beaucoup clarifié. Le consensus général est que la version plus longue était meilleure. Mais Warner Bros. ne l’avait pas avant la sortie.

Comme le raconte Chris Terrio, son travail consistait à «créer une histoire et un ton, vraiment, dans lesquels Batman pourrait être cette personne, et dans lequel deux héros pourraient arriver au point où ils se battent à mort». Avoir 30 minutes de ce travail dépouillé n’a pas aidé. Et quant au titre du film? Disons simplement que Terrio n’est pas fan.

«J’ai écrit des brouillons du film Batman / Superman, qui ne s’appelait pas Batman v Superman: Dawn of Justice par moi. Je n’ai pas nommé le script. En fait, j’ai découvert comment le film s’appelait avec le reste du film. monde sur Internet. Je n’ai pas été consulté sur le titre du film, et j’ai été aussi surpris que quiconque. Je ne l’aurais pas nommé Batman v Superman: Dawn of Justice. «

Le titre était long et critiqué avant la sortie du film. On ne sait toujours pas qui est responsable, mais Chris Terrio a déclaré qu’il soupçonnait que c’était le service marketing. L’écrivain est allé encore plus loin pour exprimer son dégoût en disant ce qui suit.

« Je l’ai entendu et je me suis dit, cela semble juste important et sans aucune idée d’une certaine manière. Sourd de ton. L’intention du film était de faire quelque chose d’intéressant, de sombre et de complexe, pas tout à fait comme Las Vegas. Match de la WWE sous le nom de Batman v Superman: Dawn of Justice. «

Une version 4K IMAX nouvellement remasterisée de Batman v Superman: l’aube de la justice sera bientôt disponible sur disque ainsi que sur HBO Max. Chris Terrio est également heureux que Zack Snyder Ligue de justice est dans le monde car il n’était pas fan de la version théâtrale, qui était en grande partie un produit des réécritures et des reprises de Joss Whedon. Vous pouvez consulter l’interview dans son intégralité à Vanity Fair.

