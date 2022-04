Batman Unearthed: Nouvelle série Dark Knight pour Spotify

Avec un mouvement auquel peu de gens s’attendaient, Spotify s’aventurer dans le monde des histoires de super-héros, car il est sur le point de publier un podcast narratif exclusif pour sa plate-forme de services musicaux. »Batman non enterré » sera une nouvelle aventure auditive qui sortira le 3 mai et plongera dans certains des aspects les plus sombres de la mythologie de Batman.

Bien que le nombre de chapitres de la série ne soit pas connu, le podcast mettra en vedette un casting de voix de grandes stars hollywoodiennes, telles que l’acteur Duc Winston, qui a déjà participé à Black Panther, jouant Bruce Wayne. L’histoire qui nous amènera à un drame à travers un récit auditif, met également en vedette les talents vocaux de Gina Rodriguez, Jason Isaacs, Hasan Minhaj, Lance Reddick, Ashely Burch et John Rhys-Davies.

»Batman Unburied » est la première production de l’alliance pluriannuelle entre Warner Bros. et Spotify. L’histoire commence avec Bruce Wayne travaillant comme médecin légiste à l’hôpital Gotham alors qu’il était chargé d’examiner les victimes d’un tueur en série terrifiant connu sous le nom de « The Harvester ».

« Le super-héros sera non seulement obligé d’affronter ses propres démons mentaux, mais il devra également les vaincre pour sauver les citoyens de Gotham en tant que son alter ego Batman », lit-on dans la description de la série.

Le prochain audio des héros fera également revenir un vétéran des sagas Batman, comme l’écrivain David S Goyerqui a participé aux scénarios de »Batman Begins » et »Batman v Superman : Dawn of Justice » sera en charge du scénario de cette nouvelle production.

« Je suis un fan des podcasts narratifs depuis un certain temps et je cherchais la bonne histoire ; Revenir à Batman semble être l’opportunité parfaite », a déclaré Goyer. « Nous utiliserons les avantages uniques de l’audio pour plonger dans les membres les plus terrifiants de la galerie d’ennemis du Dark Knight. »

Parlant de son rôle principal en tant que Dark Knight, Winston Duke a exprimé son enthousiasme pour « Batman Unburied », soulignant que le produit final sera quelque chose de très spécial pour les fans du personnage.

« Je suis très excité, très honoré de rejoindre la famille DC avec Batman : Unburied et avec Spotify. Nous avons préparé quelque chose de très, très spécial pour vous. Nous avons créé quelque chose de nuancé et de beau, avec de grands personnages, de grandes voix et juste une belle expérience. Donc, dans ce sens, je suis Batman ! », a-t-il déclaré.

Bien que « Batman Unburied » soit la première collaboration entre Spotify et Warner Bros., il a été rapporté qu’ils travaillaient sur beaucoup d’autres, avec des histoires centrées sur Catwoman, Batgirl, Joker et Wonder Woman.