Batman Unearthed est placé comme le podcast numéro 1 sur Spotify

Il semble que Homme chauve-souris a trouvé une nouvelle carrière dans le podcasting. Spotify vient de lancer le 3 mai sa dernière aventure audio baptisée »batman déterré », un podcast en collaboration avec DC qui raconte une nouvelle histoire du Dark Knight, et qui a été classé comme le titre le plus joué sur la plateforme Spotify aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, au Brésil, en France, en Allemagne, au Mexique et l’Italie.

» Batman Unearthed » a même dépassé »L’expérience Joe Rogan », le podcast de l’humoriste Joe Rogan qui a longtemps été placé comme le plus écouté sur Spotify. Animée par Rogan lui-même, l’émission est une série de conversations avec diverses personnalités publiques, allant de célébrités, comédiens, politiciens et bien d’autres. En 2020, Spotify a autorisé » The Joe Rogan Experience » et depuis, c’est un succès sur la plateforme.

Maintenant, » Batman Unearthed » est arrivé en tant que nouvelle exclusivité Spotify, présentant deux de ses dix chapitres dans le cadre de sa première, intitulés » More Like a Night Guy » et » Wonderful Secrets ». La durée des épisodes est d’environ 35 à 40 minutes. Cette histoire est écrite par David S Goyerscénariste de la trilogie cinématographique de »The Dark Knight » et »Batman vs Superman ».

Dans le podcast narratif, on nous présente un nouveau Bruce Wayne contrairement à ce à quoi les fans sont habitués, car il travaille comme médecin légiste pour l’hôpital de Gotham City et prévoit d’explorer les »aspects les plus sombres de la psychologie de Bruce Wayne ». Après avoir pratiqué une autopsie sur une victime du tueur en série connu sous le nom de The Reaper, il sollicite l’aide d’un « psychologue décalé », le Dr Hunter.

Le podcast est disponible avec doublage dans toutes les langues, et pour la version latino-américaine, les voix de Bruce Wayne/Bruno Díaz et Barbara Gordon seront en charge de l’acteur mexicain. Alphonse Herrera et l’américain Ana Brenda Contrerasrespectivement.

« C’est un beau défi à une époque où tout est très immédiat et où les gens sont très habitués à ce que tout soit très visuel », explique Contreras, qui fait également ses débuts dans ce type de format. « En tant qu’actrice, dans mon cas c’est la première fois que je le fais, et étant tellement habituée à ce que tout soit très physique, je transmets tout avec des gestes. C’est un challenge de savoir gérer l’énergie et se laisser guider », assure-t-il.

De nouveaux épisodes de » Batman Unearthed » arriveront chaque semaine via le service Spotify, avec sa première saison de 10 épisodes.