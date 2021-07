Batman: The Long Halloween, Part Two Review: Une conclusion fascinante à l’épopée de DC Comics

Batman: The Long Halloween, Part Two amène le drame policier épique et le mystère du meurtre à une conclusion passionnante. Le plus grand héros de Gotham City fait face à un adversaire rusé qui l’oblige à affronter l’héritage de sa famille. La frontière entre la justice et la méchanceté s’estompe lorsqu’une transformation hideuse rattrape un allié important. Alors que les corps s’empilent et que le Holiday Killer frappe en toute impunité, la Rogues Gallery exploite le vide. Deuxième partie poursuit le développement du personnage magistral et le récit captivant sans manquer un battement. Spoilers mineurs pour Partie un en avant dans le résumé de l’intrigue.

L’histoire reprend au lendemain de la tournure choquante du Nouvel An. Bruce Wayne (Jensen Ackles) est fermement sous le contrôle de Poison Ivy (Katee Sackhoff). Le marionnettiste, le chef du crime Carmine Falcone (Titus Welliver), siphonne lentement la richesse de la Wayne Foundation. Le commissaire Gordon (Billy Burke) et Harvey Dent (Josh Duhamel) sont déconcertés par la disparition de Batman. Pendant les mois de son absence, le Holiday Killer a frappé Falcone comme une horloge sur le calendrier. « The Roman » a peut-être pris le dessus à Gotham City, mais sa famille, ses hommes et ses intérêts commerciaux sont décimés.

Catwoman (Naya Rivera) fait un jeu audacieux pour obtenir Homme chauve-souris de retour dans le jeu. Bruce est étonné du temps qui s’est écoulé. Il ne sait toujours pas comment démasquer le Holiday Killer. Alors qu’un public agité commence à se retourner contre le leadership d’Harvey Dent, il commence à avoir un comportement bizarre. La fille de Falcone, Sophia (Laila Berzins), essaie d’aider son père dans la guerre contre Salvatore Maroni (Jim Pirri). Mais le Holiday Killer déjoue tout le monde à chaque étape. Au moment où Batman traverse une crise de conscience à propos de son père, il se souvient d’un événement important de sa jeunesse. Cela débloque un nouvel indice à suivre pour le chevalier noir en difficulté.

Batman : Le long Halloween, deuxième partie est un témoignage approprié de la série de bandes dessinées classiques de Jeph Loeb et Tim Sale. Ici, rien n’est précipité. Les cinéastes de Warner Bros. Animation ont le plus grand respect pour le matériel source. Chaque scène est essentielle pour dérouler une histoire de vengeance envoûtante. La partie fantastique est que l’identité du Holiday Killer devient presque secondaire. Batman ne peut pas battre, terroriser ou utiliser son énorme richesse pour obtenir un avantage tactique. Il doit vraiment être un détective, ce qui lui permet de répondre à des peurs personnelles profondément ancrées. C’est un voyage incroyable à voir.

Batman : le long Halloween occupe un rang élevé dans le genre gangster, live-action et animé. Les deux films se combinent en un opus de près de trois heures. L’action, l’art et l’intrigue sont tout simplement superbes à tous les niveaux. Plusieurs accalmies dans le rythme sont facilement pardonnées. C’est un clin d’œil à la portée énorme de l’histoire. Il y a beaucoup d’intrigues entre les personnages secondaires. Les rôles mineurs finissent par avoir un impact considérable sur le résultat. Les pièces s’ajoutent à une vue d’ensemble des actions du tueur de vacances. C’est le travail et la douleur que Batman doit subir pour comprendre la motivation du meurtrier. La finale a un ton intéressant. Je pensais que c’était absolument génial.

Batman : le long Halloween marque la dernière représentation de Naya Rivera. C’est une performance de voix off, mais ses fans et sa famille peuvent être fiers de l’arc de personnage de Catwoman. Elle a un degré de complexité rarement vu dans l’animation. Et botte beaucoup de cul. Deuxième partie est magnifique en soi, mais ces deux films doivent être considérés comme une histoire continue. Batman : le long Halloween est sombre et violent avec des thèmes pour adultes. Il est strictement destiné à un public mature. Restez après le générique. Batman : le long Halloween est une production de Warner Bros. Animation. Il est actuellement disponible numériquement avec une sortie DVD/Blu-ray de Warner Bros. Home Entertainment le 10 août.

Sujets : Batman : Le long Halloween, Streaming

