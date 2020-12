Batman Soul of the Dragon sort son premier clip officiel

Warner Bros. Home Entertainment a publié son premier clip officiel de «Batman: Soul of the Dragon». Produit par Warner Bros.Animation, DC et Warner Bros. Home Entertainment, « Batman: Soul of the Dragon », la toute nouvelle entrée dans le canon de DC Universe Movies, arrive le 12 janvier 2021 sur Digital et le 26 janvier 2021 le Pack combiné 4K et Blu-ray

Un tout nouveau film d’animation original, « Batman: Soul Of The Dragon » fait une plongée profonde dans les vibrations d’Elseworlds en plaçant Batman au milieu des années 70. Confronté à une menace mortelle de son passé et avec son mentor O-Sensei, Bruce Wayne doit faire appel à trois anciens camarades de classe – les artistes martiaux de renommée mondiale Richard Dragon, Ben Turner et Lady Shiva – pour combattre les monstres de cette monde et au-delà. Le film est classé R pour une certaine violence. Bruce Wayne est exprimé par David Giuntoli (Grimm, un million de petites choses) et O-Sensei est exprimé par James Hong (Gros problème dans la petite Chine).